У бєлгородській області заявили про ураження греблі водосховища

У бєлгородській області рф влада заявила про ураження греблі Бєлгородського водосховища. Про це повідомив губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков, передає УНН.

Деталі

гладков звинуватив "удар ЗСУ". Нібито в результаті удару "є пошкодження греблі Бєлгородського водосховища".

За його словами, у разі повторного ураження можливе "підтоплення заплави річки з боку Харківської області та декількох вулиць населених пунктів області, на яких проживає близько 1000 жителів".

Він повідомив, що жителям регіону пропонують виїзд до пунктів тимчасового розміщення у бєлгороді, кому може загрожувати ризик затоплення, і хто не має іншої можливості тимчасового розселення.

Нагадаємо

У волгоградській області рф заявили про масовану атаку дронів, яку нібито було відбито. Проте, внаслідок падіння уламків пошкоджено підстанцію ЛЕП Балашовська.