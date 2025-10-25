У бєлгородській області заявили про ураження греблі водосховища
Губернатор бєлгородської області повідомив про пошкодження греблі бєлгородського водосховища. У разі повторного ураження можливе підтоплення, що загрожує близько 1000 жителям.
У бєлгородській області рф влада заявила про ураження греблі Бєлгородського водосховища. Про це повідомив губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков, передає УНН.
гладков звинуватив "удар ЗСУ". Нібито в результаті удару "є пошкодження греблі Бєлгородського водосховища".
За його словами, у разі повторного ураження можливе "підтоплення заплави річки з боку Харківської області та декількох вулиць населених пунктів області, на яких проживає близько 1000 жителів".
Він повідомив, що жителям регіону пропонують виїзд до пунктів тимчасового розміщення у бєлгороді, кому може загрожувати ризик затоплення, і хто не має іншої можливості тимчасового розселення.
