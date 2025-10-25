В белгородской области заявили о поражении плотины водохранилища

В белгородской области рф власти заявили о поражении плотины Белгородского водохранилища. Об этом сообщил губернатор белгородской области вячеслав гладков, передает УНН.

Детали

гладков обвинил "удар ВСУ". Якобы в результате удара "есть повреждения плотины Белгородского водохранилища".

По его словам, в случае повторного поражения возможно "подтопление поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов области, на которых проживает около 1000 жителей".

Он сообщил, что жителям региона предлагают выезд в пункты временного размещения в белгороде, кому может угрожать риск затопления, и кто не имеет другой возможности временного расселения.

Напомним

В волгоградской области рф заявили о массированной атаке дронов, которая якобы была отбита. Однако, в результате падения обломков повреждена подстанция ЛЭП Балашовская.