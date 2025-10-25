$41.900.00
Эксклюзив
10:22 • 3260 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
08:59 • 10081 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 13703 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
06:30 • 13011 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 16125 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 30764 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 47847 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36820 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38270 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 31457 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В белгородской области заявили о поражении плотины водохранилища

Киев • УНН

 • 2142 просмотра

Губернатор белгородской области сообщил о повреждении плотины белгородского водохранилища. В случае повторного поражения возможно подтопление, угрожающее около 1000 жителям.

В белгородской области заявили о поражении плотины водохранилища

В белгородской области рф власти заявили о поражении плотины Белгородского водохранилища. Об этом сообщил губернатор белгородской области вячеслав гладков, передает УНН.

Детали

гладков обвинил "удар ВСУ". Якобы в результате удара "есть повреждения плотины Белгородского водохранилища".

По его словам, в случае повторного поражения возможно "подтопление поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов области, на которых проживает около 1000 жителей".

Он сообщил, что жителям региона предлагают выезд в пункты временного размещения в белгороде, кому может угрожать риск затопления, и кто не имеет другой возможности временного расселения.

Напомним

В волгоградской области рф заявили о массированной атаке дронов, которая якобы была отбита. Однако, в результате падения обломков повреждена подстанция ЛЭП Балашовская.

Павел Башинский

