Це передвоєнна ситуація: начальник Генштабу ЗС Польщі відреагував на диверсії та кібератаки
За словами Кукула, противник створює певну обстановку, яка має створити умови, що сприятимуть потенційній агресії на території Польщі.
Начальник Генштабу ЗС Польщі Веслав Кукула, коментуючи диверсії у Польщі, зазначив - "це передвоєнна ситуація", передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
"Противник розпочав підготовку до війни. Він створює тут певну обстановку, яка має створити умови, що сприятимуть потенційній агресії на території Польщі", — заявив начальник Генерального штабу генерал Веслав Кукула, маючи на увазі серію кібератак та диверсій.
Генерал також запевнив, що у Польщі "здатні реагувати на цю загрозу у різний спосіб".
Нагадаємо
У неділю, 16 листопада, у Польщі було пошкоджено ділянку залізничної колії на лінії, що веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав місце підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін, і назвав пошкодження ділянки залізничної колії диверсією.