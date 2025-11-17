Це передвоєнна ситуація: начальник Генштабу ЗС Польщі відреагував на диверсії та кібератаки

$42.040.02
48.980.10
ukenru
16:21 • 7392 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33 • 14526 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 16349 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 17543 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 19520 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 19320 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 43863 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25411 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19519 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21854 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4м/с
95%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 25212 перегляди
Boeing планує утричі збільшити постачання головок самонаведення для ракет Patriot - Bloomberg17 листопада, 09:30 • 4546 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість17 листопада, 09:49 • 19695 перегляди
Зеленський: заходів для очищення України від корупції - недостатньо13:02 • 9150 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 13029 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 43863 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 79745 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 73560 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 130503 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 108454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Олексій Чернишов
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 13101 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 25283 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 26388 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 20493 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 39656 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
The New York Times

Це передвоєнна ситуація: начальник Генштабу ЗС Польщі відреагував на диверсії та кібератаки

Київ • УНН

 • 1558 перегляди

За словами Кукула, противник створює певну обстановку, яка має створити умови, що сприятимуть потенційній агресії на території Польщі.

Це передвоєнна ситуація: начальник Генштабу ЗС Польщі відреагував на диверсії та кібератаки

Начальник Генштабу ЗС Польщі Веслав Кукула, коментуючи диверсії у Польщі, зазначив - "це передвоєнна ситуація", передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

"Противник розпочав підготовку до війни. Він створює тут певну обстановку, яка має створити умови, що сприятимуть потенційній агресії на території Польщі", — заявив начальник Генерального штабу генерал Веслав Кукула, маючи на увазі серію кібератак та диверсій.

Генерал також запевнив, що у Польщі "здатні реагувати на цю загрозу у різний спосіб".

Підрив залізниці в Польщі: у РНБО припустили, що за атакою стоїть диверсійний підрозділ російського гру17.11.25, 13:24 • 3336 переглядiв

Нагадаємо

У неділю, 16 листопада, у Польщі було пошкоджено ділянку залізничної колії на лінії, що веде у тому числі до польсько-українського кордону і далі в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав місце підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін, і назвав пошкодження ділянки залізничної колії диверсією.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Люблін
Варшава
Дональд Туск
Україна
Польща