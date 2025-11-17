Это предвоенная ситуация: начальник Генштаба ВС Польши отреагировал на диверсии и кибератаки

Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула, комментируя диверсии в Польше, отметил - "это предвоенная ситуация", передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Противник начал подготовку к войне. Он создает здесь определенную обстановку, которая должна создать условия, способствующие потенциальной агрессии на территории Польши", — заявил начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула, имея в виду серию кибератак и диверсий.

Генерал также заверил, что в Польше "способны реагировать на эту угрозу различными способами".

Подрыв железной дороги в Польше: в СНБО предположили, что за атакой стоит диверсионное подразделение российского гру

Напомним

В воскресенье, 16 ноября, в Польше был поврежден участок железнодорожного пути на линии, ведущей в том числе к польско-украинской границе и далее в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что имел место подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин, и назвал повреждение участка железнодорожного пути диверсией.