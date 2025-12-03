"Триває зачистка території": Сирський заявив, що ЗСУ покращили тактичне положення біля Куп’янська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники покращили тактичне положення у Куп'янську Харківської області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Сирського.

Деталі

Після доповідей військових про поточну обстановку Сирський повідомив, що отримані дані вселяють оптимізм. Він зазначив, що українські сили змогли помітно зміцнити свої позиції всередині міста, а можливі маршрути проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп були перекриті.

Триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають "успіхи" хіба що в площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність - написав головнокомандувач.

Він також доручив забезпечити війська всім необхідним, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого ураження противника.

Нагадаємо

У вівторок, 2 грудня Генштаб ЗСУ спростував російські фейки про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська. У Покровську Сили оборони утримують північну частину міста, а у Вовчанську українські захисники стійко тримають позиції.

