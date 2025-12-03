$42.340.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Триває зачистка території": Сирський заявив, що ЗСУ покращили тактичне положення біля Куп’янська

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські захисники покращили тактичне положення в Куп'янську Харківської області. Зміцнено позиції всередині міста та перекрито можливі маршрути проникнення ворожих ДРГ.

"Триває зачистка території": Сирський заявив, що ЗСУ покращили тактичне положення біля Куп’янська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники покращили тактичне положення у Куп'янську Харківської області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Сирського.

Деталі

Після доповідей військових про поточну обстановку Сирський повідомив, що отримані дані вселяють оптимізм. Він зазначив, що українські сили змогли помітно зміцнити свої позиції всередині міста, а можливі маршрути проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп були перекриті.

Триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають "успіхи" хіба що в площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність

- написав головнокомандувач.

Він також доручив забезпечити війська всім необхідним, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого ураження противника.

Нагадаємо

У вівторок, 2 грудня Генштаб ЗСУ спростував російські фейки про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська. У Покровську Сили оборони утримують північну частину міста, а у Вовчанську українські захисники стійко тримають позиції.

Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02.12.25, 03:53 • 35070 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Харківська область
Збройні сили України
Олександр Сирський
Куп'янськ