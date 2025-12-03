$42.340.08
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 18963 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 54760 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 41280 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 33806 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 31575 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 57763 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 54347 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60794 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 52800 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
"Продолжается зачистка территории": Сырский заявил, что ВСУ улучшили тактическое положение возле Купянска

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские защитники улучшили тактическое положение в Купянске Харьковской области. Укреплены позиции внутри города и перекрыты возможные маршруты проникновения вражеских ДРГ.

"Продолжается зачистка территории": Сырский заявил, что ВСУ улучшили тактическое положение возле Купянска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники улучшили тактическое положение в Купянске Харьковской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Сырского.

Подробности

После докладов военных о текущей обстановке Сырский сообщил, что полученные данные вселяют оптимизм. Он отметил, что украинские силы смогли заметно укрепить свои позиции внутри города, а возможные маршруты проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп были перекрыты.

Продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов, которые имеют "успехи" разве что в плоскости пропаганды. Работаем над постепенным вытеснением врага с его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие

- написал главнокомандующий.

Он также поручил обеспечить войска всем необходимым, в частности дополнительными средствами для усиления огневого поражения противника.

Напомним

Во вторник, 2 декабря, Генштаб ВСУ опроверг российские фейки о захвате Купянска, Покровска и Волчанска. В Покровске Силы обороны удерживают северную часть города, а в Волчанске украинские защитники стойко держат позиции.

Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02.12.25, 03:53 • 35070 просмотров

Вита Зеленецкая

