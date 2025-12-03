"Продолжается зачистка территории": Сырский заявил, что ВСУ улучшили тактическое положение возле Купянска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники улучшили тактическое положение в Купянске Харьковской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Сырского.

Подробности

После докладов военных о текущей обстановке Сырский сообщил, что полученные данные вселяют оптимизм. Он отметил, что украинские силы смогли заметно укрепить свои позиции внутри города, а возможные маршруты проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп были перекрыты.

Продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов, которые имеют "успехи" разве что в плоскости пропаганды. Работаем над постепенным вытеснением врага с его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие - написал главнокомандующий.

Он также поручил обеспечить войска всем необходимым, в частности дополнительными средствами для усиления огневого поражения противника.

Напомним

Во вторник, 2 декабря, Генштаб ВСУ опроверг российские фейки о захвате Купянска, Покровска и Волчанска. В Покровске Силы обороны удерживают северную часть города, а в Волчанске украинские защитники стойко держат позиции.

