"Продолжается зачистка территории": Сырский заявил, что ВСУ улучшили тактическое положение возле Купянска
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские защитники улучшили тактическое положение в Купянске Харьковской области. Укреплены позиции внутри города и перекрыты возможные маршруты проникновения вражеских ДРГ.
Подробности
После докладов военных о текущей обстановке Сырский сообщил, что полученные данные вселяют оптимизм. Он отметил, что украинские силы смогли заметно укрепить свои позиции внутри города, а возможные маршруты проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп были перекрыты.
Продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов, которые имеют "успехи" разве что в плоскости пропаганды. Работаем над постепенным вытеснением врага с его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие
Он также поручил обеспечить войска всем необходимым, в частности дополнительными средствами для усиления огневого поражения противника.
Напомним
Во вторник, 2 декабря, Генштаб ВСУ опроверг российские фейки о захвате Купянска, Покровска и Волчанска. В Покровске Силы обороны удерживают северную часть города, а в Волчанске украинские защитники стойко держат позиции.
