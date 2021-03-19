Третя хвиля COVID-19: які регіони переходять на локдаун

Волинська область

Волинь залишається у "жовтій" зоні за епіднебезпекою поширення коронавірусу.

В одному з райцентрів області - Нововолинську - з 22 березня учні початкових класів шкіл йдуть на канікули, а середня та старша школа - на дистанційне навчання.

Львівська область

Із п’ятниці, 19 березня, у Львові локдаун. Відсьогодні й до 28 березня у Львові не працюють ресторани, кафе, ТРЦ, театри, кінотеатри та інші заклади культури, а школярів перевели на дистанційне навчання.

В області рекомендували місцевій владі вводити жорсткіші карантинні обмеження.

Закарпатська область

8 березня в Ужгороді, як і в усій Закарпатській області, рішенням Державної комісії ТЕБ та НС встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Серед інших обмежень заборонені й перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом. Тому в Ужгороді рух міських автобусів призупинено, можливі лише спецперевезення. В Ужгороді призупинено навчальний процес учнів 1-4 класів у школах із 15 до 26 березня.

На Закарпатті голова ОДА Анатолій Полосков запропонував місцевій владі "точково" посилювати карантинні обмеження.

Рівненська область

Рівненщина залишається у "жовтій" зоні поширення коронавірусу. Утім, у березні спостерігається поступове збільшення динаміки захворюваності на коронавірус, вказували в ОДА.

16 березня мер Рівного Олександр Третяк вказував, що місто близьке до "червоної" карантинної зони. На міській комісії ТЕБ і НС рекомендували не проводити масові заходи у Рівному.

Тернопільська область

Ще 12 березня повідомлялося, що на Тернопільщині посилено протиепідемічні заходи. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з ТЕБ та НС. Перелік обмежень тут. Рішення ухвалили через ускладнення ситуації щодо захворюваності на COVID-19, а також те, що летальні випадки почали фіксувати у людей віком 40-50 років, які не мають супутніх захворювань.

У Тернополі 18 березня на засіданні Тернопільського міського штабу вирішили розпочати весняні канікули в школах на тиждень раніше - з 22 березня; тернополяни, які мають право на пільговий проїзд, будуть безкоштовно користуватися громадським транспортом згідно з графіком: з 10 до 16 години у робочі дні, а у вихідні – без обмежень; заборонити всі масові заходи.

Івано-Франківська область

З 26 лютого в Івано-Франківській області діє "червона" зона карантину. Гірськолижний курорт "Буковель" закрили на карантин із 13 до 27 березня.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив 17 березня, що "слід пом’якшувати карантин" у місті, через кращу динаміку щодо захворюваності, - для промислових ринків, підприємців, та щодо чергових дитячих садочків.

Житомирська область

З 3 березня на території Житомирської області діє "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

У Житомирі з 22 березня всі класи переходять на дистанційне навчання. Обмеження не торкнуться дитсадочків.

Хмельницька область

Хмельниччина перебуває у "помаранчевій" зоні.

У Хмельницькому вводяться нові карантинні обмеження з понеділка, 22 березня. Зокрема, робота педагогічних працівників закладів шкільної освіти, робота гуртків переводиться у дистанційний режим.

Чернівецька область

З 1 березня на території Чернівецької області запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

10 березня в Чернівцях попри обмеження "червоної" зони відновили роботу непродовольчі сектори найбільшого міського ринку - "Калинівського ринку".

Київ

У Києві з 20 березня на три тижні - до 9 квітня включно - будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Що буде заборонено, читайте тут.

Київська область

У Київській області у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з поширенням COVID-19 з неділі, 21 березня, запроваджуються додаткові карантинні обмеження. З переліком заборон можна ознайомитися тут.

Вінницька область

У Вінниці з 13 березня вирішили окремо від області, яка на сьогодні у "помаранчевій" зоні, запровадити карантинні обмеження "червоного" рівня. Це стосується заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури. У Бару на Вінниччині також посилили карантин - з 16 березня.

З 3 березня на Вінниччині усі класи загальноосвітніх шкіл перейшли на дистанційне навчання. Зокрема, після канікул, з 16 березня, усіх школярів Вінниці також відправили на дистанційку.

16 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав вінницьку владу запровадити додаткові обмеження і посилити контроль над дотриманням карантину.

Чернігівська область

Чернігівщина у "жовтій" зоні за епідситуацією щодо поширення коронавірусу.

Що стосується Чернігова, то секретар міськради Олександр Ломако заявив, що станом на зараз підстав для жорсткого карантину в місті немає.

Сумська область

Сумська область у "помаранчевій" зоні.

У Сумах вирішили ввести "двотижневий тайм-аут", щоб запобігти значному поширенню коронавірусу. Міська комісія ТЕБ та НС схвалила 18 березня низку обмежень - з понеділка, 22 березня, дітей 5-11 класів переводять на дистанційне навчання.

Полтавська область

17 березня МОЗ встановило на території Полтавської області "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

У Полтаві з 20 березня посилюють карантин через поширення COVID-19. Обмеження торкнуться закладів культури, дитячих гуртків та розважальних центрів. Дитсадки залишаються працювати, школи з 20 по 28 березня йдуть на канікули.

Харківська область

Харківська область з 18 березня посилила карантинні обмеження, а школам області рекомендують переходити на дистанційне навчання - учням загальноосвітніх закладів області, окрім учнів 1-4 класів.

Призупиняти роботу метро Харкова найближчим часом не планують. У понеділок, 22 березня, школярі у Харкові підуть на канікули.

Черкаська область

Черкаська область перебуває у "помаранчевій" зоні за епідситуацією з поширенням коронавірусу.

У школах Черкас, до прикладу, поки не будуть переходити на дистанційне навчання. Так, канікули у школах міста розпочнуться з 22 березня і продовжувати їх поки не будуть.

Одеська область

На Одещині діє "помаранчева" зона за епідситуацією.

Міська рада Одеси запровадила додаткові карантинні обмеження та перевела роботу мерії на дистанційку з 12 березня.

Фахівці кажуть, область може потрапити до "червоної" зони до кінця березня і рекомендують владі вже вводити обмеження цієї зони.

Кіровоградська область

Кіровоградщина 19 березня потрапила до “помаранчевої” карантинної зони. Тепер керівники громад мають повноваження власним рішенням запроваджувати посилення карантинних заходів, зазначив голова ОДА Андрій Назаренко.

Востаннє на Кіровоградщині було встановлено "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки у листопаді 2020 року.

Миколаївська область

Миколаївщина у "помаранчевій" зоні за епідситуацією.

У Миколаєві посилили карантинні заходи у зв’язку з ускладненням ситуації з COVID-19. З 17 березня вихованців позашкільних та загальноосвітніх закладів переведено на дистанційне навчання. Виняток – учні 1-4-х класів.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині діє "помаранчева" зона. Утім, місцева влада прогнозує, що область може перейти до "червоної" карантинної зони вже у березні.

Запорізька область

Запорізька область у "жовтій" зоні за епідемічною ситуацією з поширенням COVID-19.

Однак, 19 березня у Пологівській громаді вирішили посилити карантинні заходи. Серед посилених обмежень, які вводяться з 22 березня по 4 квітня, на території громади, зокрема, на дистанційне навчання переходять учні усіх класів всіх загальноосвітніх шкіл.

Херсонська область

Херсонська область перейшла у "помаранчеву" карантинну зону. У Херсоні на тлі цього вирішили на COVID-19 тестувати сезонних робітників та перевести на дистанційне навчання учнів 5-10 класів у школах - із 19 до 26 березня.

Донецька область

На Донеччині - "помаранчевий" рівень епіднебезпеки щодо коронавірусу.

У Краматорську з 18 березня посилили карантинні обмеження, зокрема, вони торкнуться переведення педагогічних працівників на дистанційку, адже учні ще на канікулах; роботи громадського транспорту.

У Маріуполі, як вказали у міській владі, ситуація стабільна, але останнім часом спостерігається зростання захворюваності та госпіталізації приблизно удвічі, у порівнянні з серединою лютого.

Луганська область

Луганщина перебуває у "жовтій" карантинній зоні.

19 березня на КПВВ "Станиця Луганська" почали робити безкоштовне експрес-тестування на COVID-19 людей, які їдуть з окупованих територій.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.