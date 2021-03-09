На фоні 90% заповненості "ковідних" ліжок Чернівці відновлять роботу найбільшого ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Чернівцях відновить роботу комунальний “Калинівський ринок”. Про це під час мітингу підприємців повідомив мер міста Роман Клічук, передає УНН.
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Йдеться про відновлення роботи непродовольчих секторів “Калинівського ринку”, який є одним з найбільших у регіоні.
Мер міста вийшов до учасників акції протесту, яка сьогодні відбувалася під стінами мерії. Учасники акції наполягали на повному відкритті ринку. Під час спілкування з активістами Клічук повідомив, що міська рада зверталася до обласної комісії з ТЕБ та НС із проханням роз’яснити положення про закриття ринків у “червоній" зоні, адже вказується, що припиняється робота непродовольчих ринків, а “Калинівський ринок” є ринком змішаного типу.
“Оскільки від області ми не отримали роз’яснень, відзавтра, 10 березня, Калинівський ринок буде відкритий”, — повідомив мер.
Доповнення
Додамо, що у Чернівецькій області з 1 березня діють обмеження “червоної” зони карантину і, зокрема, припинили роботу непродовольчі ринки, що викликало невдоволення місцевих підприємців. Відомо, що заповненість ліжок для хворих на COVID-19 тримається в місті на рівні 90%.
Загалом Чернівецька область стабільно перебуває у списку областей, де перевищений показник госпіталізації хворих, встановлений МОЗ на рівні 60 на 100 тис. населення. Показник госпіталізації в області за останні дні: на 8 березня — 99,8, на 7 березня — 96,6, на 6 березня — 94,8, на 5 березня — 96,9, на 4 березня — 97,9, на 3 березня — 93,7, на 2 березня — 90,5.