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На фоне 90% заполненности "ковидных" кроватей Черновцы возобновят работу крупнейшего рынка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. В Черновцах возобновит работу коммунальный "Калиновский рынок". Об этом во время митинга предпринимателей сообщил мэр города Роман Кличук, передает УНН.

Детали

Речь идет о возобновлении работы непродовольственных секторов "Калиновского рынка", который является одним из крупнейших в регионе.

Мэр города вышел к участникам акции протеста, которая сегодня проходила под стенами мэрии. Участники акции настаивали на полном открытии рынка. Во время общения с активистами Кличук сообщил, что городской совет обращалась к областной комиссии по ТЭБ и ЧС с просьбой разъяснить положения о закрытии рынков в "красной" зоне, ведь указывается, что прекращается работа непродовольственных рынков, а "Калиновский рынок" является рынком смешанного типа.

"Поскольку от области мы не получили разъяснений, с завтрашнего дня, 10 марта, Калиновский рынок будет открыт", - сообщил мэр.

Дополнение

Добавим, что в Черновицкой области с 1 марта действуют ограничения "красной" зоны карантина и, в частности, прекратили работу непродовольственные рынки, что вызвало недовольство местных предпринимателей. Известно, что заполненность коек для больных COVID-19 держится в городе на уровне 90%.

В общем Черновицкая область стабильно находится в списке областей, где превышен показатель госпитализации больных, установленный Минздравом на уровне 60 на 100 тыс. населения. Показатель госпитализации в области за последние дни: 8 марта - 99,8, на 7 марта - 96,6, на 6 марта - 94,8, на 5 марта - 96,9, на 4 марта - 97,9, на 3 марта - 93,7, на 2 марта - 90,5.

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