У Києві заповненість ковідних ліжок понад 70%: столиця запроваджує суворий карантин з 20 березня

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"З 00:00 20 березня – тобто в ніч із п’ятниці на суботу – Київ запроваджує суворі карантинні обмеження", - відзначив Кличко.

Деталі

“У Києві за минулу добу знову понад тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. За добу з діагнозом коронавірус у лікарні потрапили 148 людей, а ще хворі з підозрою на ковід, пацієнти з пневмонією та грипом. На сьогодні в лікарнях понад 3 300 хворих на коронавірус — заповненість ліжок в медзакладах міста вже понад 70%. Ситуація з розповсюдження без перебільшення загрозлива. Уряд поки не вніс Київ до "червоної зони" — ми перебуваємо в "помаранчевій", - сказав Кличко.

Він додав, що оскільки уряд не відреагував на прохання Києва розширити обмеження, які можна запроваджувати у “помаранчевій” зоні, то “ми розцінюємо це як право самостійно реагувати на ситуацію”.

“А ситуація складна і без перебільшення може стати катастрофічною”, — додав мер.

Тож, для призупинки розповсюдження хвороби комісія ТЕБ та НС Києва ухвалила наступне: з 00:00 20 березня (в ніч з п’ятниці на суботу) Києв запроваджує суворі карантнні обмеження.

Буде заборонено:



Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)



Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)



Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)



Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)



Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві)



Також:



Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос



Працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції



Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали - але без групових занять



Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно



Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу



Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури



Громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.



Ці обмеження запроваджуються на три тижні - до 9 квітня включно.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15 тисяч, що найбільше з початку року. Хворіють на сьогодні у країні 230 633 особи, за добу кількість активних хворих зросла на 8 272 особи.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.