У Києві заповненість ковідних ліжок понад 70%: столиця запроваджує суворий карантин з 20 березня

ukru
21:00 • 29530 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 64839 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 55307 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 99867 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 64995 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96803 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116450 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144671 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184163 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311916 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103682 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101593 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104871 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100829 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 95442 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59386 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311916 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246023 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339688 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64059 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110073 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110860 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107821 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121252 перегляди
Актуальне
У Києві заповненість ковідних ліжок понад 70%: столиця запроваджує суворий карантин з 20 березня

У Києві заповненість ковідних ліжок понад 70%: столиця запроваджує суворий карантин з 20 березня

Київ • УНН

 • 24877 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві з 20 березня на три тижні будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Про це під час термінового брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"З 00:00 20 березня – тобто в ніч із п’ятниці на суботу – Київ запроваджує суворі карантинні обмеження", - відзначив Кличко.

Деталі

“У Києві за минулу добу знову понад тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. За добу з діагнозом коронавірус у лікарні потрапили 148 людей, а ще хворі з підозрою на ковід, пацієнти з пневмонією та грипом. На сьогодні в лікарнях понад 3 300 хворих на коронавірус — заповненість ліжок в медзакладах міста вже понад 70%. Ситуація з розповсюдження без перебільшення загрозлива. Уряд поки не вніс Київ до "червоної зони" — ми перебуваємо в "помаранчевій", - сказав Кличко.

Він додав, що оскільки уряд не відреагував на прохання Києва розширити обмеження, які можна запроваджувати у “помаранчевій” зоні, то “ми розцінюємо це як право самостійно реагувати на ситуацію”.

“А ситуація складна і без перебільшення може стати катастрофічною”, — додав мер.

Тож, для призупинки розповсюдження хвороби комісія ТЕБ та НС Києва ухвалила наступне: з 00:00 20 березня (в ніч з п’ятниці на суботу) Києв запроваджує суворі карантнні обмеження.

Буде заборонено:

  • Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
  • Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
  • Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)
  • Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)
  • Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві)

Також:

  • Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос
  • Працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції
  • Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали - але без групових занять
  • Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно
  • Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
  • Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури
  • Громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.

Ці обмеження запроваджуються на три тижні - до 9 квітня включно.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15 тисяч, що найбільше з початку року. Хворіють на сьогодні у країні 230 633 особи, за добу кількість активних хворих зросла на 8 272 особи.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79