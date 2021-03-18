В Україні вже 1,5 млн випадків COVID-19, за добу - 15 053
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15 тисяч, що найбільше з початку року. При цьому кількість госпіталізованих за добу 4,37 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 4 376 осіб;
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- летальних випадків – 267;
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- одужало – 6 514 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 118 780 (зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 504 076 осіб;
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- одужало – 1 244 190 осіб;
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- летальних випадків – 29 253;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 520 147.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 1 092 випадки;
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- Вінницька область – 751 випадок;
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- Волинська область – 330 випадків;
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- Дніпропетровська область – 655 випадків;
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- Донецька область – 651 випадок;
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- Житомирська область – 1 398 випадків;
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- Закарпатська – 614 випадків;
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- Запорізька область – 428 випадків;
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- Івано-Франківська область – 559 випадків;
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- Київська область – 727 випадків;
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- Кіровоградська область – 149 випадків;
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- Луганська область – 74 випадки;
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- Львівська область – 1 092 випадки;
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- Миколаївська область – 424 випадки;
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- Одеська область – 997 випадків;
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- Полтавська область – 394 випадки;
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- Рівненська область – 390 випадків;
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- Сумська область – 570 випадків;
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- Тернопільська область – 692 випадки;
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- Харківська область – 732 випадки;
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- Херсонська область – 96 випадків;
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- Хмельницька область – 800 випадків;
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- Черкаська область – 367 випадків;
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- Чернівецька область – 596 випадків;
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- Чернігівська область – 475 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".