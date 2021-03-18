В Украине уже 1,5 млн случаев COVID-19, за сутки - 15 053

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 тысяч, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки 4,37 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.