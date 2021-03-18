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В Киеве заполненность ковидных коек более 70%: столица вводит строгий карантин с 20 марта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве с 20 марта на три недели будут введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом во время срочного брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"С 00:00 20 марта - то есть в ночь с пятницы на субботу - Киев вводит строгие карантинные ограничения", - отметил Кличко.

Детали

"В Киеве за минувшие сутки снова более тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Увеличивается количество госпитализированных пациентов. За сутки с диагнозом коронавирус в больницу попали 148 человек, а еще больные с подозрением на ковид, пациенты с пневмонией и гриппом. На сегодня в больницах более 3300 больных коронавирусом - заполненность коек в медучреждениях города уже более 70%. Ситуация по распространению без преувеличения угрожающая. Правительство пока не внесло Киев в "красную зону" - мы находимся в "оранжевой", - сказал Кличко.

Он добавил, что поскольку правительство не отреагировало на просьбу Киева расширить ограничения, которые можно вводить в "оранжевой" зоне, то "мы расцениваем это как право самостоятельно реагировать на ситуацию".

"А ситуация сложная и без преувеличения может стать катастрофической", - добавил мэр.

Поэтому, для приостановки распространения болезни комиссия ТЭБ и ЧС Киева приняла следующее: с 00:00 20 марта (в ночь с пятницы на субботу) Киева вводит строгие карантнни ограничения.

Будет запрещено:

  • Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
  • Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)
  • Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека)
  • Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
  • Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве)

Также:

  • Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
  • Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции
  • Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий
  • Работать будут детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно
  • Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
  • Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры
  • Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Эти ограничения вводятся на три недели - до 9 апреля включительно.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 000, что больше всего с начала года. Болеют на сегодня в стране 230 633 человека, за сутки количество активных больных выросло на 8272 человека.

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 26 февраля в Ивано-Франковской, с 1 марта на территории Черновицкой области, с 3 марта на территории Житомирской области, а с 8 марта на территории Закарпатской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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