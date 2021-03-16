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У Миколаєві посилили карантин: що зміниться

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Миколаєві посилили карантинні заходи у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації щодо COVID-19. З 17 березня вихованців позашкільних та загальноосвітніх закладів переведено на дистанційне навчання. Виняток – учні 1-4-х класів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Миколаївської міської ради.

Цитата

“Сьогодні, 16 березня, під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки посилили карантинні заходи. Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, таке рішення — вимушений крок. Його ухвалили у зв’язку з ускладнення епідемічної ситуації щодо COVID-19”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у зв’язку з ускладнення епідемічної ситуації комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення щодо введення додаткових ліжок в медичних закладах. Для лікування хворих з коронавірусом їх кількість збільшать на 95. Нові ліжка з’являться у 3 закладах: лікарнях № 3 та № 5, а також пологовому будинку № 1. Також міська влада звернеться до керівництва області з проханням передати до міських лікарень кисневі концентратори, що не використовуються.

Крім того, сьогодні було вирішено звернутися до керівників вищих навчальних закладів з пропозицією перенести початок навчання на 10 годину ранку. Це має зменшити транспортне навантаження в ранкову годину пік та попередити скупчення людей на зупинках.

“З 17 березня вихованців позашкільних та загальноосвітніх закладів переведено на дистанційне навчання. Виняток — учні 1-4-х класів. А з 22 березня усі школярі підуть на канікули, які триватимуть до 3 квітня”, — зазначається в повідомленні.
Також через загострення епідемічної ситуації поставлено завдання актуалізувати перелік працівників підприємств критичної інфраструктури з метою підготовки перепусток для проїзду в громадському транспорті. Наразі додаткові транспортні обмеження, а також пасажирські перевезення за перепустками не запроваджуються. Однак місто має бути до цього готове.
Окрім того, відповідно до рішення комісії ТЕБ і НС у Миколаєві також посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, зокрема в громадському транспорті та закладах торгівлі.

Так, станом на вчорашній день в Миколаєві офіційно підтверджено 30545 випадків інфікування COVID-19 за весь період спостереження. При цьому протягом останніх 5 тижнів відбувається постійне збільшення кількості нових випадків захворюваності.

“Наразі в закладах дошкільної освіти зафіксовано 37 випадків інфікування, серед них — 32 працівники та 5 дітей. На самоізоляції перебуває 15 груп у 8 дитячих садках. У школах зафіксовано 246 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, з них — 126 діти. На самоізоляції знаходяться здобувачі освіти 177 класів у 39 загальноосвітніх закладах”, — йдеться в повідомленні.
Для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом є 915 ліжок. Наразі 82% ліжкового фонду для хворих на COVID-19 забезпечено киснем. Станом на 14 березня завантаження ліжок з киснем становило 56,1%, при нормі ≥ 65.

Доповнення

У Вінниці через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 вводять карантинні обмеження “червоного” рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури.

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