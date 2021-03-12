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У Вінниці вводять деякі карантинні обмеження "червоного" рівня

У Вінниці вводять деякі карантинні обмеження "червоного" рівня

Київ • УНН

 • 11760 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У Вінниці через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 вводять карантинні обмеження “червоного” рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Вінницької міської ради.

Цитата

“Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 у Вінницькій міській територіальній громаді додатково до протиепідемічних заходів „помаранчевого“ рівня, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236 (зі змінами), у Вінниці вводяться карантинні обмеження „червоного“ рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження починають діяти вже з 13 березня.

Так, за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, заборонено проведення культурних та розважальних масових заходів, приймання клієнтів у спортзалах, фітнес-центрах та басейнах.

Доповнення

У Вінницькій області за минулу добу було виявлено 940 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,438 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 11 березня, — майже 13 тисяч, востаннє такий показник фіксувався у другій декаді грудня. При цьому велика кількість госпіталізованих за добу — 3,8 тисячі.

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