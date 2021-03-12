В Україні вже 1,438 млн випадків COVID-19, за добу - 12 946
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,438 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 11 березня, - майже 13 тисяч, востаннє такий показник фіксувався у другій декаді грудня. При цьому велика кількість госпіталізованих за добу - 3,8 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3 843 особи;
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- летальних випадків – 230;
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- одужало – 4 630 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 438 468 осіб;
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- одужало - 1 214 876 осіб;
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- летальних випадків – 27 915;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 282 107.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 896 випадків;
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- Вінницька область – 940 випадків;
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- Волинська область – 272 випадки;
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- Дніпропетровська область – 665 випадків;
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- Донецька область – 499 випадків;
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- Житомирська область – 1 310 випадків;
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- Закарпатська - 568 випадків;
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- Запорізька область – 272 випадки;
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- Івано-Франківська область – 695 випадків;
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- Київська область – 697 випадків;
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- Кіровоградська область – 78 випадків;
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- Луганська область – 111 випадків;
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- Львівська область – 704 випадки;
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- Миколаївська область – 358 випадків;
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- Одеська область – 757 випадків;
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- Полтавська область – 304 випадки;
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- Рівненська область – 269 випадків;
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- Сумська область – 431 випадок;
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- Тернопільська область – 566 випадків;
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- Харківська область – 688 випадків;
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- Херсонська область – 87 випадків;
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- Хмельницька область – 491 випадок;
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- Черкаська область – 338 випадків;
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- Чернівецька область – 658 випадків;
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- Чернігівська область – 292 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".