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В Украине уже 1,438 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 946

В Украине уже 1,438 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 946

Киев  •  УНН

 • 15853 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,438 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 11 марта, - почти 13 тысяч, последний раз такой показатель фиксировался во второй декаде декабря. При этом большое количество госпитализированных за сутки - 3,8 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 12 марта 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 3843 человека;
  • летальных случаев - 230;
  • выздоровели - 4630 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 100 718 (в том числе методом ПЦР - 46 396, методом ИФА - 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 980).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 438 468 человек;
  • выздоровели - 1 214 876 человек;
  • летальных исходов - 27 915;
  • проведения ПЦР-тестов - 7 282 107.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 649 детей и 450 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев - 896 случаев;
  • Винницкая область - 940 случаев;
  • Волынская область - 272 случая;
  • Днепропетровская область - 665 случаев;
  • Донецкая область - 499 случаев;
  • Житомирская область - 1310 случаев;
  • Закарпатская - 568 случаев;
  • Запорожская область - 272 случая;
  • Ивано-Франковская область - 695 случаев;
  • Киевская область - 697 случаев;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • Луганская область - 111 случаев;
  • Львовская область - 704 случая;
  • Николаевская область - 358 случаев;
  • Одесская область - 757 случаев;
  • Полтавская область - 304 случая;
  • Ровенская область - 269 случаев;
  • Сумская область - 431 случай;
  • Тернопольская область - 566 случаев;
  • Харьковская область - 688 случаев;
  • Херсонская область - 87 случаев;
  • Хмельницкая область - 491 случай;
  • Черкасская область - 338 случаев;
  • Черновицкая область - 658 случаев;
  • Черниговская область - 292 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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