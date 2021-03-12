В Украине уже 1,438 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 946

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,438 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 11 марта, - почти 13 тысяч, последний раз такой показатель фиксировался во второй декаде декабря. При этом большое количество госпитализированных за сутки - 3,8 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.