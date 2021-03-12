В Виннице вводят некоторые карантинные ограничения "красного" уровня

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“Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 в Винницкой городской территориальной общине дополнительно к противоэпидемическим мероприятиям „оранжевого“ уровня, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020г. № 1236 (с изменениями), в Виннице вводятся карантинные ограничения „красного“ уровня касательно запрета проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения начинают действовать уже с 13 марта.

Так, по решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, запрещено проведение культурных и развлекательных массовых мероприятий, прием клиентов в спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах.

Дополнение

В Винницкой области за минувшие сутки было выявлено 940 случаев коронавирусной болезни COVID-19.



Всего в Украине зафиксировано уже 1,438 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 11 марта, — почти 13 тысяч, последний раз такой показатель фиксировался во второй декаде декабря. При этом большое количество госпитализированных за сутки — 3,8 тысяч.