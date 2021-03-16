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В Николаеве усилили карантин: что изменится

В Николаеве усилили карантин: что изменится

Киев  •  УНН

 • 18581 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Николаеве усилили карантинные меры в связи с осложнением эпидемической ситуации по COVID-19. С 17 марта воспитанников внешкольных и общеобразовательных учреждений переведены на дистанционное обучение. Исключение - ученики 1-4-х классов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.

Цитата

"Сегодня, 16 марта, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение - вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в связи с осложнения эпидемической ситуации комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дополнительных кроватей в медицинских учреждениях. Для лечения больных с коронавирусос их количество увеличат на 95. Новые кровати появятся в 3 учреждениях: больницах № 3 и № 5, а также роддоме № 1. Также городская власть обратится к руководству области с просьбой передать в городские больницы кислородные концентраторы, которые не используются.

Кроме того, сегодня было решено обратиться к руководителям высших учебных заведений с предложением перенести начало обучения на 10:00 утра. Это должно уменьшить транспортную нагрузку в утренний час пик и предупредить скопление людей на остановках.

"С 17 марта воспитанников внешкольных и общеобразовательных учреждений переведено на дистанционное обучение. Исключение - ученики 1-4-х классов. А с 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля", - отмечается в сообщении.

Также из-за обострения эпидемической ситуации поставлена задача актуализировать перечень работников предприятий критической инфраструктуры с целью подготовки пропусков для проезда в общественном транспорте. Сейчас дополнительные транспортные ограничения, а также пассажирские перевозки по пропускам не вводятся. Однако город должен быть к этому готов.

Кроме того, согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС, в Николаеве также усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий, в частности в общественном транспорте и заведениях торговли.

Так, по состоянию на вчерашний день в Николаеве официально подтверждено 30545 случаев инфицирования COVID-19 за весь период наблюдения. При этом в течение последних 5 недель происходит постоянное увеличение количества новых случаев заболеваемости.

"Сейчас в учреждениях дошкольного образования зафиксировано 37 случаев инфицирования, среди них - 32 работника и 5 детей. На самоизоляции находится 15 групп в 8 детских садах. В школах зафиксировано 246 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них - 126 дети. На самоизоляции находятся соискатели образования 177 классов в 39 общеобразовательных учреждениях", - говорится в сообщении.

Для госпитализации пациентов с коронавирусом есть 915 коек. Сейчас 82% коечного фонда для больных COVID-19 обеспечено кислородом. По состоянию на 14 марта загрузки коек с кислородом составили 56,1%, при норме ≥ 65.

Дополнение

В Виннице из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 вводят карантин "красного" уровня о запрете проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры.

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