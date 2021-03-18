Третя хвиля COVID-19: Харківщина посилює карантин

Деталі

Так, комісія вирішила ввести на території області низку обмежень у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності на СOVID-19.

Зокрема, з 18 березня забороняється:



проведення масових заходів (спортивних, культурних, розважальних, соціальних, релігійних, наукових, освітніх та інших) за участю понад 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або відкритої території.



заповнювати зали, де відбуваються такі заходи, більш ніж на половину.



приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням понад 50% місць.



діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, які не забезпечують можливість розміщення 1 особи на 10 кв. м, басейнів – більш ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 - для групових.



Також, згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС, дистанційно рекомендується навчати учнів загальноосвітніх закладів області, окрім учнів 1-4 класів. При цьому, якщо в початкових класах будуть виявляти випадки СOVID-19, їм також рекомендуватимуть переходити на дистанційну форму навчання.

У звичному режимі навчатимуться учні спеціальних, санаторних закладів, закладів спеціалізованої освіти обласного підпорядкування, навчально-реабілітаційних центрів - за умови дотримання ними відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учнів.

Закладам професійної та професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти також рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 18 березня.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15 тисяч, що найбільше з початку року. Хворіють на сьогодні у країні 230 633 особи, за добу кількість активних хворих зросла на 8 272 особи.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.