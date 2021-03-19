У Хмельницькому посилюють карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Хмельницькому вводяться нові карантинні обмеження з понеділка, 22 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.
Цитата:
“З 22 березня у Хмельницькому вводяться нові обмеження, спрямовані на протидію розповсюдження COVID-19”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, забороняється на території Хмельницької міської територіальної громади:
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- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, області, міста та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;
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- приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, музеїв, суб’єктів господарювання, пов’язаних з виробництвом аудіовізуальних творів та кінотеатрів (з наповненістю кінозалів або залів до 50 відсотків місць за умови дотримання шахового порядку розміщення у кожному окремому кінозалі або залі).
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Обмежується на території Хмельницької міської територіальної громади прийом громадян структурними підрозділами, виконавчими органами та комунальними підприємствами міської ради, крім надання невідкладних послуг населенню.
Також робота педагогічних працівників закладів шкільної освіти, робота гуртків переводиться у дистанційний режим. Рекомендується керівникам закладів вищої освіти запровадити навчання з використанням дистанційної форми навчання. Робота гуртків в закладах культури, в тому числі групові заняття, переводиться в дистанційний режим. Дитячі садки працюють у звичному режимі.
Додамо, що у Хмельницькому станом на 11:00 19 березня від початку пандемії зафіксовано 14 742 випадки захворювання на COVID-19 (нових випадків за добу — 255). 12 492 особи одужали (140 за добу), 225 хворих померли від ускладнень, 2025 хворіє (297 лікується в стаціонарі).
Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцевих керівників не чекати вказівок, а ухвалювати необхідні рішення щодо посилення карантинних обмежень.
Також Шмигаль заявляв, що якщо “червоний” рівень епідеміологічної небезпеки буде запроваджено в переважній більшості областей, то уряд буде змушений ввести посилені карантинні заходи на всій території України.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що Україні поки не потрібен локдаун, а також, що важкий період з захворюваністю на COVID-19 триватиме до кінця квітня.