Шмигаль закликав місцеву владу не чекати вказівок, а за потребою посилювати карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцевих керівників не чекати вказівок, а приймати необхідні рішення щодо посилення карантинних обмежень. Про це він заявив у середу на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
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“Наразі у нас продовжує працювати адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмеження. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення. Бачите збільшення хворих, збільшення госпіталізації, запроваджуйте додаткові обмеження”, — сказав Шмигаль.
За його словами, для цього надані всі повноваження законом і урядовими рішеннями.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у “помаранчевій зоні”.
Також Кличко наголосив, що столична влада вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів. Оскільки з 17 лютого цього року міста не мають права посилювати карантинні обмеження на своїх територіях.
Нагадаємо, у Миколаєві посилили карантинні заходи у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації щодо COVID-19.