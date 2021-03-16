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Київ може стати другим Буковелем: Кличко закликав уряд розширити перелік обмежень в "помаранчевій" зоні

Київ може стати другим Буковелем: Кличко закликав уряд розширити перелік обмежень в "помаранчевій" зоні

Київ • УНН

 • 13841 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у “помаранчевій зоні”. Про це він заявив під час термінового онлайн-брифінгу, передає УНН з посиланням на КМДА.

За словами Кличка, у столиці за останніх півтора тижня кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих збільшилась майже вдвічі. За минулу добу виявили 999 нових випадків. І динаміка розповсюдження хвороби — загрозлива.

Цитата

“Тому Київ звертається до Уряду: розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Тобто зробити те, що сьогодні виключно в компетенції Уряду. Також звертаюся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби — посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів. Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань. Бо, наприклад, на четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів. До 35 тисяч. У нинішній ситуації це може бути другим Буковелем”, — підкреслив Кличко.

Також мер Києва наголосив, що столична влада вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів. Оскільки з 17 лютого цього року міста не мають права посилювати карантинні обмеження на своїх територіях.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найближчим часом Київ може увійти до “червоної” зони.

Також Степанов просить Київ ввести додаткові карантинні заходи.

У Києві за минулу добу виявили ще тисячу хворих на COVID-19, при цьому ще 19 людей померли.

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