Степанов: Київ може увійти до "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Найближчим часом Київ може увійти до "червоної" зони. Про це в ефірі "Свобода слова на ICTV" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.
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“Щодо областей і регіонів, які можуть потрапити до „червоного“ рівня небезпеки — напружена ситуація у Вінницькій області, у місті Київ, у Львівській області”, — сказав він.
Міністр додав, що в Україні понад 70 тис. ліжок для хворих на COVID-19.
“Кількість хворих зростає і ми додатково вводимо ліжка. 70 тис. ліжок вже є в Україні під лікування хворих на COVID-19”, — сказав він.
МОЗ воює з COVID-19 майже 11 місяців, інформує Степанов.
“Ми попереджали, що буде загострення ситуації. У зв’язку із новим британським штамом, який зареєстрований в Україні.
Ми зараз бачимо напружену ситуацію у західних областях. Але в той же час по тій же Івано-Франківській області, після переведення її на „червоний“ рівень небезпеки, ми бачимо стабілізацію ситуації. Принаймні щодо рівня госпіталізації і динаміки госпіталізації. Тобто ми бачимо роботу карантинних обмежень”, — підкреслив він.