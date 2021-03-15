Степанов: Киев может войти в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В ближайшее время Киев может войти в "красную" зону. Об этом в эфире "Свобода слова на ICTV" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
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“Касательно областей и регионов, которые могут попасть в „красный“ уровень опасности — напряженная ситуация в Винницкой области, в городе Киев, в Львовской области”, — сказал он.
Детали
Министр добавил, что в Украине более 70 тыс. коек для больных COVID-19.
“Количество больных растет и мы дополнительно вводим койки. 70 тыс. коек уже есть в Украине под лечения больных COVID-19”, — сказал он.
Минздрав воюет с COVID-19 почти 11 месяцев, информирует Степанов.
“Мы предупреждали, что будет обострение ситуации. В связи с новым британским штаммом, который зарегистрирован в Украине.
Мы сейчас видим напряженную ситуацию в западных областях. Но в то же время по той же Ивано-Франковской области, после перевода ее на „красный“ уровень опасности, мы видим стабилизацию ситуации. По крайней мере по уровню госпитализации и динамике госпитализации. То есть мы видим работу карантина”, — подчеркнул он.