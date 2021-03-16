Приріст хворих на COVID-19 у Києві підскочив до тисячі, 19 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві за минулу добу виявили ще тисячу хворих на COVID-19, при цьому ще 19 людей померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка у Telegram-каналі.
Цитата:
"Ще 999 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 147 710). Ще 19 летальних випадків від вірусу (загалом 2936)", - повідомив Кличко.
Деталі
Зі слів мера, у столиці за минулу добу, зокрема, захворіли:
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- 560 жінок віком від 18 до 90 років
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- 380 чоловіків віком від 18 до 89 років
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- 31 дівчинка від 3 до 17 років та 28 хлопчиків від 2 до 17 років
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За добу до лікарень столиці госпіталізували ще 100 пацієнтів. 408 подолали коронавірус (загалом 99 589).
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в районах: Дарницькому (205), Дніпровському (186) та Деснянському (131).
За даними з карти РНБО щодо поширення коронавірусу, наразі у столиці хворіють 45 185 осіб, кількість активних хворих за добу зросла на 572 особи.
Доповнення
В Україні на ранок 16 березня зафіксовано вже 1,477 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужали при цьому 1,23 млн людей, летальних випадків – 28 697.
Добовий приріст нових випадків захворювання, за 15 березня, - 9,6 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих за добу сягає 2 тисяч, менше, як напередодні.
У країні наразі хворіють 216 284 особи, кількість активних хворих за добу зросла на 3 176 осіб.