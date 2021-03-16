В Україні вже 1,477 випадків COVID-19, за добу - 9 642

КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,477 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 15 березня, - 9,6 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих за добу сягає 2 тисяч, менше, як напередодні. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.