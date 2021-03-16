В Україні вже 1,477 випадків COVID-19, за добу - 9 642
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,477 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 15 березня, - 9,6 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих за добу сягає 2 тисяч, менше, як напередодні. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"9 642 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 005 осіб;
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- летальних випадків – 264;
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- одужало – 6 202 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 76 509 (зокрема методом ПЛР – 38 738, методом ІФА – 18 275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 496).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 477 190 осіб;
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- одужало – 1 232 209 осіб;
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- летальних випадків – 28 697;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 416 142.
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Деталі
Зокрема, захворіли за минулу добу 474 дитини та 313 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), місті Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 999 випадків;
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- Вінницька область – 924 випадки;
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- Волинська область – 176 випадків;
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- Дніпропетровська область – 269 випадків;
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- Донецька область – 286 випадків;
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- Житомирська область – 130 випадків;
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- Закарпатська – 554 випадки;
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- Запорізька область – 307 випадків;
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- Івано-Франківська область – 467 випадків;
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- Київська область – 512 випадків;
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- Кіровоградська область – 46 випадків;
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- Луганська область – 101 випадок;
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- Львівська область – 1 065 випадків;
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- Миколаївська область – 416 випадків;
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- Одеська область – 728 випадків;
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- Полтавська область – 313 випадків;
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- Рівненська область – 235 випадків;
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- Сумська область – 155 випадків;
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- Тернопільська область – 287 випадків;
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- Харківська область – 596 випадків;
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- Херсонська область – 30 випадків;
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- Хмельницька область – 253 випадки;
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- Черкаська область – 243 випадки;
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- Чернівецька область – 527 випадків;
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- Чернігівська область – 23 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".