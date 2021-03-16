В Украине уже 1,477 случаев COVID-19, за сутки - 9 642
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,477 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 15 марта, - 9,6 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных за сутки достигает 2 тысяч, меньше, чем накануне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 16 марта 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 2005 человек;
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- летальных случаев - 264;
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- выздоровели - 6202 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 76 509 (в том числе методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 496).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 477 190 человек;
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- выздоровели - 1 232 209 человек;
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- летальных исходов - 28 697;
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- проведено ПЦР-тестов - 7 416 142.
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Детали
В частности, заболели за минувшие сутки 474 ребенка и 313 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), городе Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- Киев - 999 случаев;
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- Винницкая область - 924 случая;
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- Волынская область - 176 случаев;
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- Днепропетровская область - 269 случаев;
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- Донецкая область - 286 случаев;
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- Житомирская область - 130 случаев;
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- Закарпатская - 554 случая;
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- Запорожская область - 307 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 467 случаев;
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- Киевская область - 512 случаев;
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- Кировоградская область - 46 случаев;
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- Луганская область - 101 случай;
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- Львовская область - 1065 случаев;
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- Николаевская область - 416 случаев;
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- Одесская область - 728 случаев;
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- Полтавская область - 313 случаев;
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- Ровенская область - 235 случаев;
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- Сумская область - 155 случаев;
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- Тернопольская область - 287 случаев;
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- Харьковская область - 596 случаев;
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- Херсонская область - 30 случаев;
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- Хмельницкая область - 253 случая;
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- Черкасская область - 243 случая;
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- Черновицкая область - 527 случаев;
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- Черниговская область - 23 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".