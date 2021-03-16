В Украине уже 1,477 случаев COVID-19, за сутки - 9 642

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,477 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 15 марта, - 9,6 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных за сутки достигает 2 тысяч, меньше, чем накануне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.