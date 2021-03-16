Прирост больных COVID-19 в Киеве подскочил до тысячи, 19 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще тысячу больных COVID-19, при этом еще 19 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко в Telegram-канале.
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"Еще 999 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 147 710). Еще 19 летальных случаев от вируса (всего 2936)", - сообщил Кличко.
Детали
По словам мэра, в столице за минувшие сутки, в частности, заболели:
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- 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет
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- 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
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- 31 девочка от 3 до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет
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За сутки в больницы столицы госпитализировали еще 100 пациентов. 408 преодолели коронавирус (всего 99 589).
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в районах: Дарницком (205), Днепровском (186) и Деснянском (131).
По данным с карты СНБО по распространению коронавируса, на сегодня в столице болеют 45 185 человек, количество активных больных за сутки выросло на 572 человека.
Дополнение
В Украине на утро 16 марта зафиксировано уже 1,477 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели при этом 1,23 млн человек, летальных случаев - 28 697.
Суточный прирост новых случаев заболевания, за 15 марта, - 9,6 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных за сутки достигает 2 тысяч, меньше, чем накануне.
В стране сейчас болеют 216 284 лица, количество активных больных за сутки выросло на 3176 человек.