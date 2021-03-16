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Прирост больных COVID-19 в Киеве подскочил до тысячи, 19 человек умерли

Прирост больных COVID-19 в Киеве подскочил до тысячи, 19 человек умерли

Киев  •  УНН

 • 11488 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще тысячу больных COVID-19, при этом еще 19 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко в Telegram-канале.

Цитата:

"Еще 999 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 147 710). Еще 19 летальных случаев от вируса (всего 2936)", - сообщил Кличко.

Детали

По словам мэра, в столице за минувшие сутки, в частности, заболели:

  • 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет
  • 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
  • 31 девочка от 3 до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет

За сутки в больницы столицы госпитализировали еще 100 пациентов. 408 преодолели коронавирус (всего 99 589).

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в районах: Дарницком (205), Днепровском (186) и Деснянском (131).

По данным с карты СНБО по распространению коронавируса, на сегодня в столице болеют 45 185 человек, количество активных больных за сутки выросло на 572 человека.

Дополнение

В Украине на утро 16 марта зафиксировано уже 1,477 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели при этом 1,23 млн человек, летальных случаев - 28 697.

Суточный прирост новых случаев заболевания, за 15 марта, - 9,6 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных за сутки достигает 2 тысяч, меньше, чем накануне.

В стране сейчас болеют 216 284 лица, количество активных больных за сутки выросло на 3176 человек.

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