Киев может стать вторым Буковелем: Кличко призвал правительство расширить перечень ограничений в "оранжевой" зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в “оранжевой зоне”. Об этом он заявил во время срочного онлайн-брифинге, передает УНН со ссылкой на КГГА.
По словам Кличко, в столице за последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое. За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. И динамика распространения болезни — угрожающая.
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“Поэтому Киев обращается к Правительству: расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства. Также обращаюсь к МВД, Минздрава, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе — усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий. В частности, о проведении массовых собраний, соблюдении масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей. До 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем”, — подчеркнул Кличко.
Также мэр Киева подчеркнул, что столичная власть требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий. Поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.
Дополнение
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время Киев может войти в “красную” зону.
Также Степанов просит Киев ввести дополнительные карантинные мероприятия.
В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще тысячу больных COVID-19, при этом еще 19 человек умерли.