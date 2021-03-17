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Шмыгаль призвал местные власти не ждать указаний, а по необходимости усиливать карантин

Шмыгаль призвал местные власти не ждать указаний, а по необходимости усиливать карантин

Киев  •  УНН

 • 14774 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения по усилению карантина. Об этом он заявил в среду на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сейчас у нас продолжает работать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения. Видите увеличение больных, увеличение госпитализации, вводите дополнительные ограничения”, — сказал Шмыгаль.

По его словам, для этого предоставлены все полномочия законом и правительственными решениями.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в “оранжевой зоне”.

Также Кличко отметил, что столичная власть требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий. Поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.

Напомним, в Николаеве усилили карантинные меры в связи с осложнением эпидемической ситуации по COVID-19.

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