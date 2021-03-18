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Степанов вважає, що хвиля COVID-19 триватиме до кінця квітня

Степанов вважає, що хвиля COVID-19 триватиме до кінця квітня

Київ • УНН

 • 17552 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україні поки не потрібен локдаун, а також, що важкий період з захворюваністю на COVID-19 триватиме до кінця квітня. Про це голова МОЗ сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Цитата:

"У нас є важкий період COVID-19 - це не іграшки, це не жарти. Цей важкий період у нас точно буде тривати десь майже до кінця, до кінця квітня", - сказав Степанов.

Деталі

Очільник МОЗ також заявив, що в Україні поки не вводитимуть локдаун через спалах коронавірусу.

"Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено уваги саме на карантинні обмеження, які діють на території регіону, щоб не допустити до "червоного" рівня. Якщо вже область перейшла на "червоний" рівень епіднебезпеки, важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров'я", - сказав Степанов.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15 тисяч, що найбільше з початку року. Хворіють на сьогодні у країні 230 633 особи, за добу кількість активних хворих зросла на 8 272 особи.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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