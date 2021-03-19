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В Хмельницком усиливают карантин

В Хмельницком усиливают карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В Хмельницком вводятся новые карантинные ограничения с понедельника, 22 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.

Цитата:

"С 22 марта в Хмельницком вводятся новые ограничения, направленные на противодействие распространению COVID-19", - говорится в сообщении.

Детали

Так, запрещается на территории Хмельницкой городской территориальной общины:

  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, области, города и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников;
  • прием посетителей учреждениями культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, музеев, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений и кинотеатров (с наполненностью кинозалов или залов до 50 процентов мест при условии соблюдения шахматного порядка размещения в каждом отдельном кинозале или зале).

Ограничивается на территории Хмельницкой городской территориальной общины прием граждан структурными подразделениями, исполнительными органами и коммунальными предприятиями городского совета, кроме предоставления неотложных услуг населению.

Также работа педагогических работников учреждений школьного образования, работа кружков переводится в дистанционный режим. Рекомендуется руководителям высших учебных заведений ввести обучение с использованием дистанционной формы обучения. Работа кружков в учреждениях культуры, в том числе групповые занятия, переводится в дистанционный режим. Детские сады работают в обычном режиме.

Добавим, что в Хмельницком по состоянию на 11:00 19 марта от начала пандемии зафиксировано 14 742 случая заболевания COVID-19 (новых случаев за сутки - 255). 12 492 лица выздоровели (140 за сутки), 225 больных умерли от осложнений, 2025 болеют (297 лечится в стационаре).

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения по усилению карантина.

Также Шмыгаль заявлял, что если "красный" уровень эпидемиологической опасности будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено ввести усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украине пока не нужен локдаун, а также, что тяжелый период с заболеваемостью COVID-19 продлится до конца апреля.

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