Вінничина та Київ наближаються до "червоної" зони: Степанов закликає ввести додаткові обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На сьогодні в Україні наближаються до “червоної” зони епіднебезпеки місто Київ та Вінницька область. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
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“Достатньо напруженою є ситуація у Вінницькій області, достатньо напружена ситуація у місті Київ. Вони найближче всього до переходу у „червоний“ рівень”, — сказав Степанов.
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Міністр закликав органи місцевого самоврядування посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень і можливо “ввести додаткові обмеження” заради здоров’я громадян.
Також він нагадав, що на сьогодні в “червоному” рівні епідеміологічної небезпеки перебуває 4 області — Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Житомирська.
Довідково
За даними МОЗ, поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 14 березня, зважаючи на показники, виглядає так:
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- “жовта” — 10 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська області.
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- “помаранчева” — 11 регіонів: місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
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- “червона” — 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
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За добу у “помаранчеву” зону додалася Чернігівщина. Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.