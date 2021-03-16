Винницкая область и Киев приближаются к "красной" зоне: Степанов призывает ввести дополнительные ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На сегодня в Украине приближаются к “красной” зоне епидопасности город Киев и Винницкая область. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге во вторник, передает корреспондент УНН.
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“Достаточно напряженная ситуация в Винницкой области, достаточно напряженная ситуация в городе Киев. Они ближе всего к переходу в „красный“ уровень”, — сказал Степанов.
Детали
Министр призвал органы местного самоуправления усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений и возможно “ввести дополнительные ограничения” ради здоровья граждан.
Также он напомнил, что на сегодня в “красном” уровне эпидемиологической опасности находится 4 области — Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская.
Справка
По данным Минздрава, разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 14 марта, несмотря на показатели, выглядит так:
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- “Желтая” — 10 регионов: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская области.
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- “Оранжевая” — 11 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
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- “Красная” — 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
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За сутки в “оранжевую” зону добавилась Черниговская область. По АР Крым и городу Севастополю данные отсутствуют.