COVID-госпіталізацій більше норми у 9 регіонах, "помаранчевих" зон побільшало

КИЇВ. 14 березня. УНН. У дев'яти регіонах України станом на 14 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, до списку за добу знову потрапила Тернопільська область, яка уже кілька днів "балансує", то входячи, то залишаючи цей перелік. При цьому "помаранчевих" зон за рівнем поширення коронавірусу побільшало - додалася Чернігівщина. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.