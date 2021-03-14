COVID-госпитализаций больше нормы в 9 регионах, "оранжевых" зон стало больше

КИЕВ. 14 марта. УНН. В девяти регионах Украины по состоянию на 14 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19, в список за сутки снова попала Тернопольская область, которая уже несколько дней "балансирует", то входя, то оставляя этот перечень. При этом "оранжевых" зон по уровню распространения коронавируса стало больше - добавилась Черниговская область. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.