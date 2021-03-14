COVID-госпитализаций больше нормы в 9 регионах, "оранжевых" зон стало больше
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В девяти регионах Украины по состоянию на 14 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19, в список за сутки снова попала Тернопольская область, которая уже несколько дней "балансирует", то входя, то оставляя этот перечень. При этом "оранжевых" зон по уровню распространения коронавируса стало больше - добавилась Черниговская область. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.
Детали
Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения превышен в:
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- городе Киев (на 13 марта - 76,7, на 12 марта - 75,4, на 11 марта - 73,7, на 10 марта - 70,3, на 9 марта - 68,8, на 8 марта - 70,2, на 7 марта - 67,7)
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- Винницкой области (на 13 марта - 123,5, на 12 марта - 123,6, на 11 марта - 121,2 на 10 марта - 116,4, на 9 марта - 111,5, на 8 марта - 118,3, на 7 марта - 115,0)
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- Житомирской области (на 13 марта - 92,3, на 12 марта - 92,6, на 11 марта - 87,6, на 10 марта - 86,9, на 9 марта - 82,8, на 8 марта - 88,0, на 7 марта - 87,3)
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- Закарпатской области (на 13 марта - 86,5, на 12 марта - 87,6, на 11 марта - 87,3, на 10 марта - 86,7, на 9 марта - 86,5, на 8 марта - 95,6, на 7 марта - 96,1)
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- Ивано-Франковской области (на 13 марта - 123,6, на 12 марта - 131,3, на 11 марта - 130,5 на 10 марта - 136,7, на 9 марта - 132,8, на 8 марта - 147 0, на 7 марта - 146,3)
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- Николаевской области (на 13 марта - 87,2, на 12 марта - 81,2, на 11 марта - 77,4, на 10 марта - 74,1, на 9 марта - 68,1, на 8 марта - 72,7 , н 7 марта - 69,9)
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- Тернопольской области (на 13 марта - 60,1)
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- Хмельницкой области (на 13 марта - 71,2, на 12 марта - 68,0, на 11 марта - 66,6, на 10 марта - 66,0, на 9 марта - 63,4, на 8 марта - 68,8 на 7 марта - 67,6)
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- Черновицкой области (на 13 марта - 90,1, на 12 марта - 90,2, на 11 марта - 89,1, на 10 марта - 91,6, на 9 марта - 89,1, на 8 марта - 99,8, на 7 марта - 96,6).
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За сутки уровень госпитализаций стал меньше в пяти регионах - Винницкой, Житомирской областях, на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине, однако они остались в "опасной" зоне.
Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 14 марта, беря во внимание показатели, выглядит так:
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- "Желтая" - 10 регионов: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская области.
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- "Оранжевая" - 11 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
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- "Красная" - 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
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За сутки в "оранжевую" зону добавилась Черниговская область.
По АР Крым и городу Севастополю данные отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
С 8 марта на территории Закарпатской области ввели "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, кроме этого, в связи с устойчивым ухудшением эпидемиологической ситуации "красный" уровень уже действует на территории Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.