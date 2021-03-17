Львів з п'ятниці запроваджує локдаун
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджується посилений карантин, який діятиме до 28 березня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.
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“Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджуємо посилений карантин, який діятиме до 28 березня”, - повідомив Садовий.
Деталі
Так, зі слів міського голови, з 19 березня у Львові:
- молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;
- припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;
- заклади громадського харчування працюють “на виніс” та доставку;
- у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;
- господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;
- всі масові заходи переносяться;
- салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.
“Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання. Тому просимо всіх при можливості залишатись вдома, носити маски, дотримуватись дистанції”, - зазначив Садовий.
Довідково
У десяти регіонах України станом на 17 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, за добу ситуація погіршилася у Київській та Одеській області, які й потрапили у цю "небезпечну" зону. У "помаранчевій" зоні за рівнем поширення коронавірусу опинилися більшість областей України - 17, сюди за добу потрапили ще шість регіонів, зокрема у ній знаходиться і Львівщина.