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Київщина йде на локдаун: що буде заборонено з 21 березня

Київ • УНН

 • 27580 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Київській області у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з поширенням COVID-19 з неділі, 21 березня, запроваджуються додаткові карантинні обмеження. Про це під час брифінгу повідомив голова Київської ОДА Василь Володін, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання, а також значне зростання випадків, коли пацієнти з COVID-19 потребують госпіталізації... прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону... з 21 березня”, — сказав Володін за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

Деталі

Отже, з 21 березня, тобто, з неділі в області буде заборонено:

  • Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
  • Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
  • Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
  • Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
  • Присутність глядачів на спортивних змаганнях

“Також буде обмежена робота ресторанів в готелях, заборонено діяльність непродовольчих ринків, павільйонів та ярмарків. Учні всіх закладів освіти області, окрім садочків та спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів, після канікул навчатимуться дистанційно”, — розповів Володін.

Окрім того, за його словами, з неділі на території Київської області буде заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах в кількості понад 50% місць для сидіння.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцевих керівників не чекати вказівок, а ухвалювати необхідні рішення щодо посилення карантинних обмежень.

Також Шмигаль заявляв, якщо “червоний” рівень епідеміологічної небезпеки буде запроваджено в переважній більшості областей, то уряд буде змушений ввести посилені карантинні заходи на всій території України.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що Україні поки не потрібен локдаун, а також, що важкий період з захворюваністю на COVID-19 триватиме до кінця квітня.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві з 20 березня на три тижні будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.

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