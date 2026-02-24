$43.300.02
"Транснефть" в рф скоротила видобуток нафти на 250 тисяч барелів на добу через атаку на станцію в Татарстані

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Нафтовий монополіст в рф "Транснефть" скоротив прийом сировини на 250 тисяч барелів на добу після удару безпілотників по насосній станції "Калейкіно" в Татарстані. Це загрожує стабільності експортних постачань через нафтопровід "Дружба" та впливає на доходи російського бюджету.

"Транснефть" в рф скоротила видобуток нафти на 250 тисяч барелів на добу через атаку на станцію в Татарстані

російський нафтовий монополіст був змушений суттєво обмежити прийом сировини у свою систему після успішного удару далекобійних безпілотників по ключовій насосній станції "Калейкіно". Інцидент призвів до масштабної пожежі на об’єкті, що забезпечує змішування та транспортування нафти з Поволжя та Сибіру, поставивши під загрозу стабільність експортних постачань через нафтопровід "Дружба". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Удар по станції "Калейкіно", розташованій за 1200 кілометрів від українського кордону, спричинив серію потужних вибухів та займання резервуарів із сировиною.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, через пошкодження потужностей відбір нафти в систему скоротився приблизно на 250 тисяч барелів на день, що найбільше вдарило по обсягах видобутку компанії "Татнафта".

У татарстані після атаки безпілотників спалахнула нафтоперекачувальна станція поблизу альметьєвська23.02.26, 07:06 • 5968 переглядiв

Оскільки станція є початковою ланкою в ланцюгу постачання до європейських портів та нафтопереробних заводів, таке падіння темпів транспортування може критично вплинути на доходи російського бюджету.

Енергетична ізоляція та санкційний тиск на кремль

Ситуація ускладнюється тим, що постачання російської нафти до Східної Європи, зокрема на заводи в Угорщині та Словаччині, фактично зупинене ще з кінця січня. Нові технічні проблеми на стратегічному об’єкті в Татарстані лише посилюють труднощі москви з виконанням зобов’язань перед ключовими клієнтами в Індії та Туреччині на тлі посилення західних санкцій.

Експерти зазначають, що методичне ураження вузлів нафтової мережі позбавляє росію можливості оперативно маневрувати потоками сировини, що робить її економіку дедалі вразливішою до міжнародного тиску.

Дрони СБУ уразили надважливий вузол транспортування російської нафти "Калейкіно" в татарстані - джерела23.02.26, 15:47 • 7666 переглядiв

Степан Гафтко

