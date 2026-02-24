"Транснефть" в рф скоротила видобуток нафти на 250 тисяч барелів на добу через атаку на станцію в Татарстані

Нафтовий монополіст в рф "Транснефть" скоротив прийом сировини на 250 тисяч барелів на добу після удару безпілотників по насосній станції "Калейкіно" в Татарстані. Це загрожує стабільності експортних постачань через нафтопровід "Дружба" та впливає на доходи російського бюджету.