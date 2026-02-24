"Транснефть" в РФ сократила добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки из-за атаки на станцию в Татарстане

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 3256 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 5532 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 5548 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 6662 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 10013 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 12066 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 13040 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12674 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 22117 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13419 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.7м/с
94%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум24 февраля, 10:17 • 5482 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 16311 просмотра
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат14:46 • 4774 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 10633 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 5712 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 22118 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 33342 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 51690 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 70254 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 73120 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Беларусь
Латвия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto19:45 • 420 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 5760 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 10660 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 16336 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27283 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Золото
Х-47М2 "Кинжал"

"Транснефть" в РФ сократила добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки из-за атаки на станцию в Татарстане

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Нефтяной монополист в РФ "Транснефть" сократил прием сырья на 250 тысяч баррелей в сутки после удара беспилотников по насосной станции "Калейкино" в Татарстане. Это угрожает стабильности экспортных поставок через нефтепровод "Дружба" и влияет на доходы российского бюджета.

"Транснефть" в РФ сократила добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки из-за атаки на станцию в Татарстане

российский нефтяной монополист был вынужден существенно ограничить прием сырья в свою систему после успешного удара дальнобойных беспилотников по ключевой насосной станции "Калейкино". Инцидент привел к масштабному пожару на объекте, обеспечивающем смешивание и транспортировку нефти из Поволжья и Сибири, поставив под угрозу стабильность экспортных поставок через нефтепровод "Дружба". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Удар по станции "Калейкино", расположенной в 1200 километрах от украинской границы, вызвал серию мощных взрывов и возгорание резервуаров с сырьем.

По данным источников, знакомых с ситуацией, из-за повреждения мощностей отбор нефти в систему сократился примерно на 250 тысяч баррелей в день, что больше всего ударило по объемам добычи компании "Татнефть".

В Татарстане после атаки беспилотников загорелась нефтеперекачивающая станция вблизи Альметьевска23.02.26, 07:06 • 5968 просмотров

Поскольку станция является начальным звеном в цепи поставок в европейские порты и нефтеперерабатывающие заводы, такое падение темпов транспортировки может критически повлиять на доходы российского бюджета.

Энергетическая изоляция и санкционное давление на Кремль

Ситуация осложняется тем, что поставки российской нефти в Восточную Европу, в частности на заводы в Венгрии и Словакии, фактически остановлены еще с конца января. Новые технические проблемы на стратегическом объекте в Татарстане лишь усиливают трудности Москвы с выполнением обязательств перед ключевыми клиентами в Индии и Турции на фоне усиления западных санкций.

Эксперты отмечают, что методичное поражение узлов нефтяной сети лишает Россию возможности оперативно маневрировать потоками сырья, что делает ее экономику все более уязвимой к международному давлению.

Дроны СБУ поразили сверхважный узел транспортировки российской нефти "Калейкино" в Татарстане - источники23.02.26, 15:47 • 7666 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Reuters
Индия
Европа
Словакия
Турция
Венгрия