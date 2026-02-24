"Транснефть" в РФ сократила добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки из-за атаки на станцию в Татарстане
Киев • УНН
Нефтяной монополист в РФ "Транснефть" сократил прием сырья на 250 тысяч баррелей в сутки после удара беспилотников по насосной станции "Калейкино" в Татарстане. Это угрожает стабильности экспортных поставок через нефтепровод "Дружба" и влияет на доходы российского бюджета.
российский нефтяной монополист был вынужден существенно ограничить прием сырья в свою систему после успешного удара дальнобойных беспилотников по ключевой насосной станции "Калейкино". Инцидент привел к масштабному пожару на объекте, обеспечивающем смешивание и транспортировку нефти из Поволжья и Сибири, поставив под угрозу стабильность экспортных поставок через нефтепровод "Дружба". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Удар по станции "Калейкино", расположенной в 1200 километрах от украинской границы, вызвал серию мощных взрывов и возгорание резервуаров с сырьем.
По данным источников, знакомых с ситуацией, из-за повреждения мощностей отбор нефти в систему сократился примерно на 250 тысяч баррелей в день, что больше всего ударило по объемам добычи компании "Татнефть".
Поскольку станция является начальным звеном в цепи поставок в европейские порты и нефтеперерабатывающие заводы, такое падение темпов транспортировки может критически повлиять на доходы российского бюджета.
Энергетическая изоляция и санкционное давление на Кремль
Ситуация осложняется тем, что поставки российской нефти в Восточную Европу, в частности на заводы в Венгрии и Словакии, фактически остановлены еще с конца января. Новые технические проблемы на стратегическом объекте в Татарстане лишь усиливают трудности Москвы с выполнением обязательств перед ключевыми клиентами в Индии и Турции на фоне усиления западных санкций.
Эксперты отмечают, что методичное поражение узлов нефтяной сети лишает Россию возможности оперативно маневрировать потоками сырья, что делает ее экономику все более уязвимой к международному давлению.
