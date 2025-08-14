Трамп заявив, що США можуть надати гарантії безпеки Україні, проте є "але" - Politico

Президент Дональд Трамп заявив європейським та українським лідерам, що США готові надати гарантії безпеки для України - за певних умов. Про це повідомили Politico джерела, передає УНН.

Деталі

Дискусія відбулася в рамках віртуальної зустрічі, організованої Німеччиною в середу, спрямованої на узгодження позицій Америки та Європи перед п'ятничним самітом Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

Politico повідомляє, що троє людей - європейський дипломат, британський чиновник та особа, поінформована про розмову, - заявили, що США готові відіграти певну роль у забезпеченні Києва засобами для стримування майбутньої російської агресії, якщо буде досягнуто припинення вогню. Особа, поінформована про розмову, повідомила, що Трамп сказав, що візьме на себе таке зобов'язання лише за умови, що ці зусилля не будуть частиною НАТО.

Відкритість Трампа щодо таких гарантій - ключова вимога України й Європи - допомагає пояснити обережний оптимізм, який європейські чиновники висловили після розмови та напередодні зустрічі на Алясці Трампа з путіним.

За словами проінформованого джерела, Трамп не уточнив, що саме він має на увазі під гарантіями безпеки, а лише обговорив ширшу концепцію.

Британський чиновник зазначив, що Трамп визнає, що американські гарантії безпеки мають бути частиною остаточного врегулювання, і вважає, що США відіграють у цьому певну роль.

Білий дім поки що не відреагував на прохання прокоментувати готовність Трампа до участі Америки у гарантіях безпеки.

Як пише Politico, якими б не були гарантії безпеки, Трамп чітко дав зрозуміти, що США не продовжуватимуть постачати зброю чи війська безпосередньо Україні, хоча він продаватиме зброю Європі для використання Києвом. Ці постачання, ймовірно, будуть обмеженими - і це, безсумнівно, розчарує прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії щодо стримування росії від повторного вторгнення в Україну після завершення бойових дій.

Хоча європейські та українські чиновники вважають, що Трамп врахував їхню пораду та прагне припинення вогню, вони побоюються того, що станеться, коли Трамп і путін залишаться наодинці.

Також повідомляється, що Європа прагнула домовитися про гарантії безпеки без США, наприклад, створивши коаліцію готових наземних військ, які могли б допомогти захистити будь-яку мирну угоду, вона хоче отримати американську підтримку для цих зусиль.

Трамп більшу частину свого президентства виступав проти надання Україні летальної військової допомоги. Хоча США безпосередньо не надсилають зброю, він нещодавно дозволив Європі закуповувати американську зброю для відправки в Україну - крок, за словами його адміністрації, посилив тиск на москву та переконав путіна сісти за стіл переговорів.

Доповнення

14 серпня міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що Дональд Трамп під час участі у відеоконференції з європейськими союзниками "чітко заявив", що буде вимагати від російського диктатора володимира путіна безумовного припинення вогню.

Bloomberg повідомляло, що Трамп заявив, що росія зіткнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо путін не погодиться на угоду про припинення вогню наприкінці цього тижня.