Трамп заявив, що США можуть надати гарантії безпеки Україні, проте є "але" - Politico

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
06:07 • 680 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 13514 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 29699 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 35011 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 36632 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40177 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 74746 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77206 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 148431 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66416 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.4м/с
60%
756мм
Популярнi новини
"Я не такий диктатор": президент Сербії Вучич зробив заяву щодо другого терміну13 серпня, 20:26 • 4502 перегляди
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 4172 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 7060 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo01:04 • 6642 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 7604 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 148432 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 124298 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 115144 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 126047 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 97069 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 23401 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 46040 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 99444 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 116009 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 48734 перегляди
Актуальне
Brent
Криптовалюта
WhatsApp
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат

Трамп заявив, що США можуть надати гарантії безпеки Україні, проте є "але" - Politico

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Дональд Трамп заявив європейським та українським лідерам про готовність США надати гарантії безпеки для України, але за певних умов. Це обговорювалося на віртуальній зустрічі, організованій Німеччиною, перед самітом Трампа з Путіним.

Трамп заявив, що США можуть надати гарантії безпеки Україні, проте є "але" - Politico

Президент Дональд Трамп заявив європейським та українським лідерам, що США готові надати гарантії безпеки для України - за певних умов. Про це повідомили Politico джерела, передає УНН.

Деталі

Дискусія відбулася в рамках віртуальної зустрічі, організованої Німеччиною в середу, спрямованої на узгодження позицій Америки та Європи перед п'ятничним самітом Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

Politico повідомляє, що троє людей - європейський дипломат, британський чиновник та особа, поінформована про розмову, - заявили, що США готові відіграти певну роль у забезпеченні Києва засобами для стримування майбутньої російської агресії, якщо буде досягнуто припинення вогню. Особа, поінформована про розмову, повідомила, що Трамп сказав, що візьме на себе таке зобов'язання лише за умови, що ці зусилля не будуть частиною НАТО.

Відкритість Трампа щодо таких гарантій - ключова вимога України й Європи - допомагає пояснити обережний оптимізм, який європейські чиновники висловили після розмови та напередодні зустрічі на Алясці Трампа з путіним.

За словами проінформованого джерела, Трамп не уточнив, що саме він має на увазі під гарантіями безпеки, а лише обговорив ширшу концепцію.

США готові долучитися до надання гарантій безпеки для України - Зеленський13.08.25, 18:02 • 5796 переглядiв

Британський чиновник зазначив, що Трамп визнає, що американські гарантії безпеки мають бути частиною остаточного врегулювання, і вважає, що США відіграють у цьому певну роль.

Білий дім поки що не відреагував на прохання прокоментувати готовність Трампа до участі Америки у гарантіях безпеки.

Як пише Politico, якими б не були гарантії безпеки, Трамп чітко дав зрозуміти, що США не продовжуватимуть постачати зброю чи війська безпосередньо Україні, хоча він продаватиме зброю Європі для використання Києвом. Ці постачання, ймовірно, будуть обмеженими - і це, безсумнівно, розчарує прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії щодо стримування росії від повторного вторгнення в Україну після завершення бойових дій.

Хоча європейські та українські чиновники вважають, що Трамп врахував їхню пораду та прагне припинення вогню, вони побоюються того, що станеться, коли Трамп і путін залишаться наодинці.

Також повідомляється, що Європа прагнула домовитися про гарантії безпеки без США, наприклад, створивши коаліцію готових наземних військ, які могли б допомогти захистити будь-яку мирну угоду, вона хоче отримати американську підтримку для цих зусиль.

Трамп більшу частину свого президентства виступав проти надання Україні летальної військової допомоги. Хоча США безпосередньо не надсилають зброю, він нещодавно дозволив Європі закуповувати американську зброю для відправки в Україну - крок, за словами його адміністрації, посилив тиск на москву та переконав путіна сісти за стіл переговорів.

Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами13.08.25, 18:45 • 35007 переглядiв

Доповнення

14 серпня міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що Дональд Трамп під час участі у відеоконференції з європейськими союзниками "чітко заявив", що буде вимагати від російського диктатора володимира путіна безумовного припинення вогню.

Bloomberg повідомляло, що Трамп заявив, що росія зіткнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо путін не погодиться на угоду про припинення вогню наприкінці цього тижня.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Bloomberg
НАТО
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна