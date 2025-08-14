Трамп вимагатиме від путіна безумовного припинення вогню та гарантій безпеки для України - глава МЗС Франції
Київ • УНН
Дональд Трамп під час відеоконференції з європейськими союзниками заявив, що вимагатиме від путіна безумовного припинення вогню. Він також пообіцяв внесок США у гарантії безпеки, розроблені "Коаліцією рішучих".
Президент США Дональд Трамп під час участі у відеоконференції з європейськими союзниами "чітко заявив", що буде вимагати від російського диктатора володимира путіна безумовного припинення вогню. Про це у соцмережі Х повідомив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, інформує УНН.
Деталі
За його словами, Трамп пообіцяв звернутися до путіна з проханням про безумовне припинення вогню.
Територіальні переговори відбудуться лише у присутності Президента України Володимир Зеленського на наступній зустрічі
За його словами, президент США також запевнив, що Вашингтон зробить "свій внесок у гарантії безпеки, розроблені "Коаліцією рішучих", очолюваною Францією, Великою Британією та Німеччиною".
Нагадаємо
"Коаліція рішучих" виступає проти того, щоб Збройні сили України мали якісь обмеження в рамках майбутньої мирної угоди. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті уряду Великої Британії.
Були присутні Джей Ді Венс та Кіт Келлог: Зеленський та ОП розкрили деталі засідання "коаліції охочих"13.08.25, 22:54 • 2766 переглядiв