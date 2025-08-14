Трамп вимагатиме від путіна безумовного припинення вогню та гарантій безпеки для України - глава МЗС Франції

$41.430.02
13 серпня, 19:25
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
США тимчасово зняли з рф обмеження на фінансові транзакції, пов'язані з підготовкою саміту на Аляскі 13 серпня, 19:12
Пропагандистка діана панченко втратила свій канал на YouTube - ЦПД 13 серпня, 19:38
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The Times 00:06
Масові протести у Сербії: відомо про десятки поранених 01:04
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW 04:22
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем" 13 серпня, 06:18
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти 12 серпня, 17:43
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах 12 серпня, 16:50
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Європа
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів 13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу 13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці 13 серпня, 06:39
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці 13 серпня, 05:47
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено 12 серпня, 18:19
Криптовалюта
WhatsApp
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
The Guardian

Трамп вимагатиме від путіна безумовного припинення вогню та гарантій безпеки для України - глава МЗС Франції

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Дональд Трамп під час відеоконференції з європейськими союзниками заявив, що вимагатиме від путіна безумовного припинення вогню. Він також пообіцяв внесок США у гарантії безпеки, розроблені "Коаліцією рішучих".

Трамп вимагатиме від путіна безумовного припинення вогню та гарантій безпеки для України - глава МЗС Франції

Президент США Дональд Трамп під час участі у відеоконференції з європейськими союзниами "чітко заявив", що буде вимагати від російського диктатора володимира путіна безумовного припинення вогню. Про це у соцмережі Х повідомив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Трамп пообіцяв звернутися до путіна з проханням про безумовне припинення вогню.

Територіальні переговори відбудуться лише у присутності Президента України Володимир Зеленського на наступній зустрічі

- процитував Барро Трампа.

За його словами, президент США також запевнив, що Вашингтон зробить "свій внесок у гарантії безпеки, розроблені "Коаліцією рішучих", очолюваною Францією, Великою Британією та Німеччиною".

Нагадаємо

"Коаліція рішучих" виступає проти того, щоб Збройні сили України мали якісь обмеження в рамках майбутньої мирної угоди. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті уряду Великої Британії.

Були присутні Джей Ді Венс та Кіт Келлог: Зеленський та ОП розкрили деталі засідання "коаліції охочих" 13.08.25, 22:54

Вадим Хлюдзинський

