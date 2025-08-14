$41.430.02
13 августа, 19:25 • 11788 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 26780 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 32763 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 34553 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 38582 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 74003 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 76663 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 146454 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66162 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 122480 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Трамп потребует от Путина безусловного прекращения огня и гарантий безопасности для Украины - глава МИД Франции

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Дональд Трамп во время видеоконференции с европейскими союзниками заявил, что потребует от Путина безусловного прекращения огня. Он также пообещал вклад США в гарантии безопасности, разработанные "Коалицией решительных".

Трамп потребует от Путина безусловного прекращения огня и гарантий безопасности для Украины - глава МИД Франции

Президент США Дональд Трамп во время участия в видеоконференции с европейскими союзниками "четко заявил", что будет требовать от российского диктатора Владимира Путина безусловного прекращения огня. Об этом в соцсети Х сообщил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, информирует УНН.

Детали

По его словам, Трамп пообещал обратиться к Путину с просьбой о безусловном прекращении огня.

Территориальные переговоры состоятся только в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского на следующей встрече

- процитировал Барро Трампа.

По его словам, президент США также заверил, что Вашингтон внесет "свой вклад в гарантии безопасности, разработанные "Коалицией решительных", возглавляемой Францией, Великобританией и Германией".

Напомним

"Коалиция решительных" выступает против того, чтобы Вооруженные силы Украины имели какие-либо ограничения в рамках будущего мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте правительства Великобритании.

Присутствовали Джей Ди Вэнс и Кит Келлог: Зеленский и ОП раскрыли детали заседания "коалиции желающих"13.08.25, 22:54 • 2812 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты