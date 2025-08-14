Трамп потребует от Путина безусловного прекращения огня и гарантий безопасности для Украины - глава МИД Франции
Киев • УНН
Дональд Трамп во время видеоконференции с европейскими союзниками заявил, что потребует от Путина безусловного прекращения огня. Он также пообещал вклад США в гарантии безопасности, разработанные "Коалицией решительных".
Президент США Дональд Трамп во время участия в видеоконференции с европейскими союзниками "четко заявил", что будет требовать от российского диктатора Владимира Путина безусловного прекращения огня. Об этом в соцсети Х сообщил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, информирует УНН.
Детали
По его словам, Трамп пообещал обратиться к Путину с просьбой о безусловном прекращении огня.
Территориальные переговоры состоятся только в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского на следующей встрече
По его словам, президент США также заверил, что Вашингтон внесет "свой вклад в гарантии безопасности, разработанные "Коалицией решительных", возглавляемой Францией, Великобританией и Германией".
Напомним
"Коалиция решительных" выступает против того, чтобы Вооруженные силы Украины имели какие-либо ограничения в рамках будущего мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте правительства Великобритании.
