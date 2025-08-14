Трамп заявил, что США могут предоставить гарантии безопасности Украине, однако есть "но" - Politico

Президент Дональд Трамп заявил европейским и украинским лидерам, что США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины - при определенных условиях. Об этом сообщили Politico источники, передает УНН.

Детали

Дискуссия состоялась в рамках виртуальной встречи, организованной Германией в среду, направленной на согласование позиций Америки и Европы перед пятничным саммитом Трампа с российским диктатором владимиром путиным.

Politico сообщает, что трое людей - европейский дипломат, британский чиновник и лицо, проинформированное о разговоре, — заявили, что США готовы сыграть определенную роль в обеспечении Киева средствами для сдерживания будущей российской агрессии, если будет достигнуто прекращение огня. Лицо, проинформированное о разговоре, сообщило, что Трамп сказал, что возьмет на себя такое обязательство только при условии, что эти усилия не будут частью НАТО.

Открытость Трампа относительно таких гарантий — ключевое требование Украины и Европы — помогает объяснить осторожный оптимизм, который европейские чиновники выразили после разговора и накануне встречи на Аляске Трампа с путиным.

По словам проинформированного источника, Трамп не уточнил, что именно он имеет в виду под гарантиями безопасности, а лишь обсудил более широкую концепцию.

Британский чиновник отметил, что Трамп признает, что американские гарантии безопасности должны быть частью окончательного урегулирования, и считает, что США играют в этом определенную роль.

Белый дом пока не отреагировал на просьбу прокомментировать готовность Трампа к участию Америки в гарантиях безопасности.

Как пишет Politico, какими бы ни были гарантии безопасности, Трамп четко дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или войска непосредственно Украине, хотя он будет продавать оружие Европе для использования Киевом. Эти поставки, вероятно, будут ограниченными - и это, несомненно, разочарует сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии по сдерживанию россии от повторного вторжения в Украину после завершения боевых действий.

Хотя европейские и украинские чиновники считают, что Трамп учел их совет и стремится к прекращению огня, они опасаются того, что произойдет, когда Трамп и путин останутся наедине.

Также сообщается, что Европа стремилась договориться о гарантиях безопасности без США, например, создав коалицию готовых наземных войск, которые могли бы помочь защитить любое мирное соглашение, она хочет получить американскую поддержку для этих усилий.

Трамп большую часть своего президентства выступал против предоставления Украине летальной военной помощи. Хотя США непосредственно не посылают оружие, он недавно разрешил Европе закупать американское оружие для отправки в Украину - шаг, по словам его администрации, усилил давление на москву и убедил путина сесть за стол переговоров.

Дополнение

14 августа министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Дональд Трамп во время участия в видеоконференции с европейскими союзниками "четко заявил", что будет требовать от российского диктатора владимира путина безусловного прекращения огня.

Bloomberg сообщало, что Трамп заявил, что россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если путин не согласится на соглашение о прекращении огня в конце этой недели.