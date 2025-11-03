The Independent назвав "більш вигідні" альтернативи Airbnb для відпочинку з друзями та родиною

Для тих мандрівників, кого втомив гігант з оренди житла для відпочинку Airbnb, існує безліч альтернатив. Видання The Independent сформував свій список на будь-який смак, в якому пропонуються різні пропозиції - від юрт зі сфери еко-туризму до розкішних бутик-готелів, передає УНН.

Завзятий всплеск індустрії туризму у "привабливих для відпочинку" країнах часом наштовхується на примусове регулювання з боку місцевих адміністрацій, що останнім часом істотно обмежує рівень сервісу Airbnb. Серед подібних прикладів - рішення уряду Іспанії із дорученням онлайн-сервісу короткострокової оренди, видалити майже 66 000 своїх об'єктів.

З іншої сторони, навіть при наявності вибору, трапляються історії про недобросовісні умови, які руйнують враження подорожуючих.

Втім, як виявляється, є різноманітні альтернативи сервісу Airbnb, які також пропонують унікальне проживання для подорожуючих у різних куточках світу.

Отже, веб-сайти бронювання на будь-який смак і потреби - від "наодинці з природою" до розкішної вілли.

Обмін будинками

З цим, відносно новим трендом допоможе сервіс Kindred. Серед пропозицій - опція "Подорожуйте як місцевий житель".

Проживання в будинках реальних людей дозволяє зупинятися в кращих місцях за нижчою ціною, а також додає індивідуальності.

Концепція Kindred працює на основі кредитів, які ви заробляєте, приймаючи гостей, і витрачаєте, коли зупиняєтеся. Кожен будинок проходить перевірку, і якщо ви приймаєте гостей, Kindred подбає про те, щоб ваш будинок був професійно прибраний до вашого повернення. Для початку "обміну будинками", необхідно пройти безкоштовну реєстрацію. Після того, як статус учасника сервісу буде доступний, пропонується п'ять кредитів.

Плата за прибирання та обслуговування становить 270 доларів США за дві ночі.

Відпочинок на природі з сервісом Unplugged

"Заблокуйте свій телефон та затишно відпочиньте на природі" - слоган, що підходить відносному новачку у сфері альтернативного розміщення, сервісу Unplugged, який наразі активно допомагає мандрівникам провести "детоксикацію" в красивих дерев'яних будиночках. Ідеться про локації, що розкидані по всій Великій Британії.

Ціни - від 450 фунтів стерлінгів (понад 590 доларів) за проживання на три або чотири ночі.

Серед прикладів - затишний котедж у Стаффордширі "з приголомшливим видом та легкодоступними пішохідними стежками".

Пошук вілл - сервіс Simpson Travel

Вигідно розташована ідилічна приватність, -для пар, сімей та великих груп, а також тих, хто без автомобіля, або із зручністю для підлітків. Все це пропонує сервіс Simpson Travel. Є можливість обрати пакет перельоту та вілли або лише проживання.

Включені приємні бонуси, які "допоможуть зробити відпустку максимально розслаблюючою":

багаж, що входить до комплекту;

страхування без франшизи на орендований автомобіль;

вітальний пакет, що чекає на обрану віллу.

Серед пропозицій, що орієнтує по цінах - £3570 за 7 ночей у віллі серед тосканських пагорбів.

Найкращі бутікові готелі від Kip Hideaways

Для тих, хто шукає вибір у ретельно підібраному переліку помешкань, допоможе Kip, що багаторічний досвід у сфері бутікового туризму.

Серед прикладів пропозицій - "елегантний таунхаус, що складається з трьох апартаментів, має вид на затоку Мамблс у Свонсі".

Щоб забронювати проживання, потрібно стати членом клубу, що коштує трохи більше 26 доларів на рік.

Snaptrip допоможе тим, хто подорожує спонтанно

Компанія Snaptrip стверджує, що у разі появи термінового рішення про виїзд, сервіс допоможе знайти клієнтам офіційні найнижчі ціни в Інтернеті для кожного доступного помешкання.

Пошук об'єктів нерухомості можна здійснювати за місцем розташування або у дорозі, що спрощує виїзд "в останню хвилину".

У переліку:

пляжні котеджі;

дерев'яні будиночки;

місця з басейном.

Все це та інше - забронюєте з миттєвим підтвердженням. Платформа дозволяє фільтрувати варіанти проживання з собаками.

Пропозиція разом з ціною: котедж у Бакстоні (курортний місто в Дербіширі, Велика Британія) із зручним розташуванням. Від £72 (близько 95 доларів) за ніч.

Canopy and Stars за рейтингом видання є найкращим для глемпінгу

Для тих, хто хоче відпочити на природі, не жертвуючи вишуканістю, Canopy and Stars відповідально пропонує "кожен будиночок на дереві, котедж та пастушу хатину".

Компанія пропонує колекцію унікальних та креативних місць для проживання на природі, від місць відпочинку біля води до бюджетних варіантів, включаючи багато з відкритими ваннами та гідромасажними ваннами.

Серед прикладів - для сімейного відпочинку або відпочинку з друзями в Корнуоллі спробуйте цей намет у стилі сафарі. Від 199 фунтів стерлінгів за ніч.

Забронювати тут.

Найкраще для історичної примхи - це може бути The Landmark Trust

Пропонуються маєтки, з оригінальним характером та любовно збереженими, упродовж століть, особливостями. Організація Landmark Trust бере під опіку історичні місця, тож клєнти матимуть змогу прогулятися по житловому крилу замку Кавуд, "де кардинал Вулсі був заарештований Генріхом VIII за зраду". Або побувати в середньовічних довгих будинках, артилерійських фортах та будинках великих письменників, таких як поети Роберт та Елізабет Браунінг.

Ціни - від 344 фунтів стерлінгів (понад 451 долар) за ніч.

Ось бронювання.

Paws and Stay - для тих, хто втомився залишати домашнього вихованця їдучи у відпустку

Компанія склала список об'єктів нерухомості по всій Великій Британії, які були особисто перевірені їхньою командою любителів та власників собак. Це і закриті сади, і паби поблизу.

А також - "прогулянки прямо від ваших дверей, щоб ваш песик мав таке ж щасливе перебування, як і ви". Серед популярних місць - Шотландія, Кент та Котсуолдс.

Приклад локації та ціни: котедж з баром просто неба у Вітстейблі, графство Кент - від 220 фунтів стерлінгів (288 доларів) за ніч.

Забронювати тут.

