The Independent назвал "более выгодные" альтернативы Airbnb для отдыха с друзьями и семьей

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Издание The Independent составило список альтернатив Airbnb для путешественников, в перечне которого есть варианты от юрт до роскошных бутик-отелей, а также учитываются различные потребности и предпочтения.

The Independent назвал "более выгодные" альтернативы Airbnb для отдыха с друзьями и семьей

Для тех путешественников, кого утомил гигант по аренде жилья для отдыха Airbnb, существует множество альтернатив. Издание The Independent сформировало свой список на любой вкус, в котором предлагаются различные предложения - от юрт из сферы эко-туризма до роскошных бутик-отелей, передает УНН.

Детали

Заядлый всплеск индустрии туризма в "привлекательных для отдыха" странах порой наталкивается на принудительное регулирование со стороны местных администраций, что в последнее время существенно ограничивает уровень сервиса Airbnb. Среди подобных примеров - решение правительства Испании с поручением онлайн-сервису краткосрочной аренды, удалить почти 66 000 своих объектов.

С другой стороны, даже при наличии выбора, случаются истории о недобросовестных условиях, которые разрушают впечатления путешествующих.

Впрочем, как оказывается, есть разнообразные альтернативы сервису Airbnb, которые также предлагают уникальное проживание для путешествующих в разных уголках мира.

Итак, приводим список лучшего от The Independent.

На любой вкус и потребности - от наедине с природой до роскошной виллы

Обмен домами - относительно новый тренд. В этом поможет сервис Kindred. Предложение "Путешествуйте как местный житель".

Проживание в домах реальных людей позволяет останавливаться в лучших местах по более низкой цене, а также добавляет индивидуальности.

Концепция Kindred работает на основе кредитов, которые вы зарабатываете, принимая гостей, и тратите, когда останавливаетесь. Каждый дом проходит проверку, и если вы принимаете гостей, Kindred позаботится о том, чтобы ваш дом был профессионально убран до вашего возвращения. Для начала "обмена домами" необходимо пройти бесплатную регистрацию. После того, как статус участника сервиса будет доступен, предлагается пять кредитов.

Среди предложений, ориентирующих по ценам - £3570 за 7 ночей на вилле среди тосканских холмов.

Отдых на природе с сервисом Unplugged

"Заблокируйте свой телефон и уютно отдохните на природе" - слоган, подходящий относительному новичку в сфере альтернативного размещения, сервису Unplugged, который сейчас активно помогает путешественникам провести "детоксикацию" в красивых деревянных домиках. Речь идет о локациях, разбросанных по всей Великобритании.

Поиск вилл - сервис Simpson Travel

Выгодно расположенная идиллическая приватность - для пар, семей и больших групп, а также тех, кто без автомобиля, или с удобством для подростков. Все это предлагает сервис Simpson Travel. Есть возможность выбрать пакет перелета и виллы или только проживание. Включены приятные бонусы, которые "помогут сделать отпуск максимально расслабляющим":

  • багаж, входящий в комплект;
    • страхование без франшизы на арендованный автомобиль;
      • приветственный пакет, ожидающий на выбранной вилле.

        Лучшие бутик-отели от Kip Hideaways

        Для тех, кто ищет выбор в тщательно подобранном перечне помещений, поможет Kip, имеющий многолетний опыт в сфере бутик-туризма.

        Среди примеров предложений - "элегантный таунхаус, состоящий из трех апартаментов, имеет вид на залив Мамблс в Суонси".

        Чтобы забронировать проживание, нужно стать членом клуба, что стоит чуть более 26 долларов в год.

        Snaptrip поможет тем, кто путешествует спонтанно

        Компания Snaptrip утверждает, что в случае появления срочного решения о выезде, сервис поможет найти клиентам официальные самые низкие цены в Интернете для каждого доступного помещения.

        Поиск объектов недвижимости можно осуществлять по месту расположения или в дороге, что упрощает выезд "в последнюю минуту".

        В перечне:

        • пляжные коттеджи;
          • деревянные домики;
            • места с бассейном.

              Все это и другое - забронируете с мгновенным подтверждением. Платформа позволяет фильтровать варианты проживания с собаками.

              Canopy and Stars по рейтингу издания является лучшим для глэмпинга

              Для тех, кто хочет отдохнуть на природе, не жертвуя изысканностью, Canopy and Stars ответственно предлагает "каждый домик на дереве, коттедж и пастушью хижину".

              Компания предлагает коллекцию уникальных и креативных мест для проживания на природе, от мест отдыха у воды до бюджетных вариантов, включая многие с открытыми ваннами и гидромассажными ваннами.

              Среди примеров - коттедж в Бакстоне с удобным расположением. От £72 (около 95 долларов) за ночь.

              Лучшее для исторической прихоти - это может быть The Landmark Trust

              Предлагаются поместья, с оригинальным характером и любовно сохраненными, на протяжении веков, особенностями. Организация Landmark Trust берет под опеку исторические места, поэтому клиенты смогут прогуляться по жилому крылу замка Кавуд, "где кардинал Вулси был арестован Генрихом VIII за измену". Или побывать в средневековых длинных домах, артиллерийских фортах и домах великих писателей, таких как поэты Роберт и Элизабет Браунинг.

              Цены - от 344 фунтов стерлингов (более 451 доллара) за ночь.

              Paws and Stay - для тех, кто устал оставлять домашнего питомца, уезжая в отпуск

              Компания составила список объектов недвижимости по всей Великобритании, которые были лично проверены их командой любителей и владельцев собак. Это и закрытые сады, и пабы поблизости с печеньем на баре.

              А также - "прогулки прямо от ваших дверей, чтобы ваш песик имел такое же счастливое пребывание, как и вы". Среди популярных мест - Шотландия, Кент и Котсуолдс.

              Напомним

              Европейские отели подали коллективный иск против Booking.com из-за принудительной ценовой политики с 2004 по 2024 годы. Иск поддержали более 30 национальных гостиничных ассоциаций, дело будет рассматриваться в Нидерландах.

              Игорь Тележников

