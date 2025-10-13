$41.600.10
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
Бункер на Аляске превратился в "диснейский замок": завершение строительства длилось 40 лет

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Дом на Аляске, напоминающий сказочные сюжеты Диснея, начинался как подземный бункер и туалет, а его создание заняло 40 лет. Владельцы, Грег и Сьюзи Циммерман, десятилетиями строили и совершенствовали свое жилище, которое теперь оценивается в 750 тысяч долларов.

Бункер на Аляске превратился в "диснейский замок": завершение строительства длилось 40 лет

На Аляске есть дом, внешняя отделка которого возвращает к сказочным сюжетам мультфильмов студии Дисней. Но эти декорации, на самом деле результат 40-летнего вдохновенного труда - сказочный дом начинался как бункер, задачей которого было прежде всего согреть хозяина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Realtor.

Детали

На далекой Аляске стоит необычный дом, который выглядит так, будто его перенесли прямо из мультфильма Диснея. Его башенки, красочные стены и извилистые садовые дорожки послужили бы идеальными декорациями для сказочного фильма. Но на самом деле, этот уютный комплекс - результат 40-летней истории упорного труда и веры в художественное чудо.

Владельцы дома Грег и Сьюзи Циммерман десятилетиями строили, перестраивали и совершенствовали свою маленькую "деревню в лесу" в Фэрбенксе, штат Аляска

- отмечает издание Realtor, которое пишет об объектах недвижимости в разных уголках мира.

Как появился дом

В этой суровой местности, сказочный дом начинался как подземное жилище в стиле бункера. Владелец Грег, государственный служащий, жил в нем в 1980 году, у него была в нем только дровяная печь для тепла. Но впоследствии, место стало фундаментом дома площадью 3165 квадратных футов (почти 300 кв.м).

Благодаря Сьюзи, спутнице Грега, которая увлеклась созданием дома своей мечты, сформировался дом с тремя спальнями, тремя ванными комнатами. А также необычной пристроенной территорией, с более чем 150-ю разновидностями многолетних, двухлетних растений, кустарников и деревьев. Все это сейчас создает на территории поместья кинематографический антураж, поражая калейдоскопом цветов во время короткого аляскинского лета.

Владельцы сами искали вдохновение и создавали "сказку" собственноручно

Сказочный замок создавался постепенно. Как объясняет владелица Сьюзи, она листала страницы Architectural Digest и передавала идеи своему мужу Грегу.

Четкого плана дизайна жилья никогда не было; он просто менялся каждый раз, когда в голову приходила какая-то идея.

- говорится в материале.

Они методом проб и ошибок узнали, что подходит, а что нет для их образа жизни.

Все, что нам не нравилось, мы меняли, чтобы сделать правильно. Закрывали окно, переставляли дверь. Мы просто сделали так, чтобы это работало на нас

- рассказывает Сьюзи.

Мы не строили его для продажи, показа или впечатления. Мы построили его так, чтобы он был тем, в чем мы любим жить, и он любит нас в ответ

- объясняет добавляет Грег.

Значительная часть отделки, от резных шкафов до детальной отделки, была выполнена Грегом.

Последняя пристройка была завершена в 2008 году, хотя пара продолжала совершенствовать собственность.

В результате - дом стал похож на декорации Диснейленда. Владельцы получили уникальную среду, напоминающую миниатюрную сказочную деревню, спрятанную среди деревьев.

"К нам приходило более 150 человек... Каждому, кто хотел это увидеть, мы показывали дом и сад", — говорит Сьюзи.

Это самый уникальный с художественной стороны дом, который я когда-либо осматривала

- отмечает агент по продаже Кристин Тимм из Broker Associates из Фэрбенка.

После десятилетий ухода за своим домом и вступления в новый раздел жизни, Грег и Сьюзи решили передать свой дом следующему смотрителю, чтобы обеспечить уход за ним.

Уход за садом и снегом... это стало рутиной. Я не хочу никогда дойти до того момента, когда мы не сможем сохранить его таким, каким мы хотим

- объяснила владелица сказочного замка.

Дикий дом, который строили десятилетиями, и который превратился в дом- "Диснейленд", выставляется на рынок за 750 тысяч долларов.

Напомним

В Калифорнии был выставлен на продажу роскошный замок Chateau Plaisance, построенный в 2001 году, за 29,5 миллиона долларов.

Китайские компании по управлению недвижимостью ищут новые источники дохода из-за спада на рынке, предоставляя услуги по уходу за домашними животными и помощи пожилым людям.

Игорь Тележников

