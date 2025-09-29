$41.480.01
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 24566 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
29 сентября, 12:39 • 32436 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 36928 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 22318 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 22628 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 14998 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 29533 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
28 сентября, 08:59 • 49127 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
28 сентября, 08:33 • 70443 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Парк-памятник Высокий Замок во Львове защитят от разрушений: планируется масштабная реконструкция

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Во Львове планируют укрепить курган на Высоком Замке для предотвращения оползней и разрушений. Проект реконструкции 120-летней насыпи уже подан, работы ожидаются в 2026 году.

Парк-памятник Высокий Замок во Львове защитят от разрушений: планируется масштабная реконструкция

Для противодействия возможному разрушению, курган — искусственная насыпь на Высоком замке, которую начали насыпать еще во второй половине 19 века — будет специальным образом укреплена. Передает УНН со ссылкой на телеграм-канал Львовского городского совета.

Детали

Во Львове готовятся к реконструкции 120-летней искусственной насыпи (кургана) в парке-памятнике Высокий Замок. В связи с выявленной угрозой оползней и разрушения, в целях предотвращения опасной эксплуатации посетителями, был сформирован проект, который по сообщению пресс-службы Львовского городского совета уже "подали проект в систему DREAM".

Украинская компания реконструирует 43-километровый участок дороги в Молдове: детали соглашения14.08.25, 08:51 • 3305 просмотров

В городе надеются начать работы в 2026 году. Об этом, в частности, отметила руководитель управления экологии во Львовском городском совете Галина Микитчак.

Справка

Считается, что история Высокого Замка во Львове начинается с древних времен. Место было обустроено в качестве оборонительной крепости, которая была резиденцией короля Руси Льва Даниловича — сына короля Даниила Галицкого. А сама памятка Высокий Замок во Львове была возведена во второй половине XIV века.

Ее построили по заказу короля Казимира III Великого, последнего представителя польской династии Пястов. По официальной информации Управления экологии и природных ресурсов, искусственная насыпь (Копец) начали обустраивать в 1869 году, но работы продолжались до 1900 года. Копец создали насыпным способом, однако не обустроили водоотведение. За много лет эксплуатации насыпь постепенно разрушалась.

Напомним

В августе стало известно, что масштабная реконструкция Дарницкого путепровода в Киеве близится к завершению.

Исторический памятник-церковь в Бостоне превратят в доступное жилье20.09.25, 14:28 • 4170 просмотров

Игорь Тележников

ОбществоПогода и окружающая среда
Львов