Парк-памятник Высокий Замок во Львове защитят от разрушений: планируется масштабная реконструкция
Киев • УНН
Во Львове планируют укрепить курган на Высоком Замке для предотвращения оползней и разрушений. Проект реконструкции 120-летней насыпи уже подан, работы ожидаются в 2026 году.
Для противодействия возможному разрушению, курган — искусственная насыпь на Высоком замке, которую начали насыпать еще во второй половине 19 века — будет специальным образом укреплена. Передает УНН со ссылкой на телеграм-канал Львовского городского совета.
Детали
Во Львове готовятся к реконструкции 120-летней искусственной насыпи (кургана) в парке-памятнике Высокий Замок. В связи с выявленной угрозой оползней и разрушения, в целях предотвращения опасной эксплуатации посетителями, был сформирован проект, который по сообщению пресс-службы Львовского городского совета уже "подали проект в систему DREAM".
В городе надеются начать работы в 2026 году. Об этом, в частности, отметила руководитель управления экологии во Львовском городском совете Галина Микитчак.
Справка
Считается, что история Высокого Замка во Львове начинается с древних времен. Место было обустроено в качестве оборонительной крепости, которая была резиденцией короля Руси Льва Даниловича — сына короля Даниила Галицкого. А сама памятка Высокий Замок во Львове была возведена во второй половине XIV века.
Ее построили по заказу короля Казимира III Великого, последнего представителя польской династии Пястов. По официальной информации Управления экологии и природных ресурсов, искусственная насыпь (Копец) начали обустраивать в 1869 году, но работы продолжались до 1900 года. Копец создали насыпным способом, однако не обустроили водоотведение. За много лет эксплуатации насыпь постепенно разрушалась.
Напомним
В августе стало известно, что масштабная реконструкция Дарницкого путепровода в Киеве близится к завершению.
