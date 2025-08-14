Украинская компания реконструирует 43-километровый участок дороги в Молдове: детали соглашения

Украинская компания "Автомагистраль-Юг" и Национальная дорожная администрация Молдовы заключили договор на реконструкцию 43-километрового участка автодороги R34, ведущего к порту Джурджулешты. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook, передает УНН.

Подробности

Ремонтные работы финансируются Европейским банком инвестиций (ЕБРР). Общая стоимость контракта составляет 57,1 млн евро. Участок трассы находится между городами Кагул и Кантемир.

Трасса R-34 проходит вдоль границы с Румынией, где находится 6 пунктов пропуска. Восстановление трассы имеет значение не только для развития местных общин, но и для улучшения логистики между Молдовой и ЕС – говорится в заявлении.

Компания "Автомагистраль-Юг" работает в Молдове с 2019 года. Это их третий контракт в этом соседнем с Украиной государстве.

Сейчас мы завершаем работы на обходе города Вулканешты – как и обещали – раньше указанного в контракте срока - заявил генеральный директор компании "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Украина и Румыния договорились активизировать работу над строительством моста через реку Тису.