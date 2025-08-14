Украинская компания реконструирует 43-километровый участок дороги в Молдове: детали соглашения

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
06:07 • 1188 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 13880 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 29999 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 35310 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 36871 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 40343 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 74854 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77271 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 148707 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66457 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
58%
756мм
Популярные новости
«Коаліція охочих»: Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у «мирній» угоді13 августа, 23:47 • 4644 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 7534 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo01:04 • 7100 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic01:32 • 3560 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 8080 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 148704 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 124537 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 115352 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 126245 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 97258 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 23539 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 46176 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 99557 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 116108 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 48829 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Криптовалюта
WhatsApp
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат

Украинская компания реконструирует 43-километровый участок дороги в Молдове: детали соглашения

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Украинская компания "Автомагистраль-Юг" заключила договор на реконструкцию 43-километрового участка автодороги R34 в Молдове. Стоимость контракта составляет 57,1 млн евро, финансирование предоставляет ЕБРР.

Украинская компания реконструирует 43-километровый участок дороги в Молдове: детали соглашения

Украинская компания "Автомагистраль-Юг" и Национальная дорожная администрация Молдовы заключили договор на реконструкцию 43-километрового участка автодороги R34, ведущего к порту Джурджулешты. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook, передает УНН.

Подробности

Ремонтные работы финансируются Европейским банком инвестиций (ЕБРР). Общая стоимость контракта составляет 57,1 млн евро. Участок трассы находится между городами Кагул и Кантемир.

Трасса R-34 проходит вдоль границы с Румынией, где находится 6 пунктов пропуска. Восстановление трассы имеет значение не только для развития местных общин, но и для улучшения логистики между Молдовой и ЕС

– говорится в заявлении.

Компания "Автомагистраль-Юг" работает в Молдове с 2019 года. Это их третий контракт в этом соседнем с Украиной государстве.

Сейчас мы завершаем работы на обходе города Вулканешты – как и обещали – раньше указанного в контракте срока

- заявил генеральный директор компании "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Украина и Румыния договорились активизировать работу над строительством моста через реку Тису.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаНовости Мира
Европейский Союз
Румыния
Украина
Молдова